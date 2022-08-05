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為扭轉品牌形象 Maserati計畫推出引擎變速箱10年保固

記者趙駿宏／綜合報導
（取材自Maserati）
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以往在坊間講到義大利車都流傳著一句話，「義大利車是不會壞的，只是要一次買兩台。」可見大家對義大利車款的妥善率都抱持著懷疑的態度。如今Maserati要打破大家對於義大利車不可靠的刻板印象，宣布為旗下車輛推出一項新的10年保固計畫。

（取材自Maserati）
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Maserati全新的Extra10保固計畫內容將包含引擎和變速箱在內的動力總成部件，保固年限將延長至10年。該計畫是在Maserati現有的4年或5年保固計畫之外提供。

（取材自Maserati）
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Maserati原廠在一份聲明中表示：「這項新服務使Maserati能夠為所有客戶提供創新的產品之外，還能在汽車領域方面增加價值。隨著時間的推移鞏固汽車的價值，是Maserati品牌的一項重要的新指標，通過將頂級性能和的駕駛樂趣相結合，確保客戶能完全安心的駕駛。」

（取材自Maserati）
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Extra10保固計畫適用於所有新的Maserati車型，並將於2022年10月1日起在美國、加拿大和拉丁美洲市場提供。保固還附帶許多附加服務，包括維修時車主的接送，以及提供免費代步車等服務。

雖然原廠尚未證實，但據外媒推測，Extra10保修計畫也將適用於Maserati即將推出的電動車

而這輛電動車正是全電動版GranTurismo Folgore。雖然Maserati尚未公布該車的技術規格，但有傳言稱它將配備三馬達動力系統，可輸出驚人的1184匹馬力。這將使其成為有史以來最強大的Maserati道路車款，而超跑MC20的電動版車型也正在開發中。

Maserati GranTurismo Folgore。 （取材自Masera...
Maserati GranTurismo Folgore。 （取材自Maserati）

義大利 電動車 汽車

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