福斯人氣掀背車有危機？傳可能不會開發第九代Golf

現行第八代Volkswagen Golf。 （取材自Volkswagen）

儘管全球汽車 業走向電動化，但Volkswagen在去年三月仍表示包括Golf、T-Roc、Tiguan與Passat都會有下一世代的車型，不過這條宣言似乎在品牌新執行長Thomas Schäfer (原先擔任ŠKODA CEO) 上任後似乎出現變數，因為根據媒體的最新訪問指出，Thomas Schäfer對於是否需要開發Golf MK9保持存疑。

Volkswagen有可能不會開發下一代Golf。 （取材自Volkswagen）

其實Volkswagen執行長會有如此顧慮，就是因為開發成本上揚的緣故。由於符合歐盟 7期排放規定的引擎需於近年起陸續使用，不過這將使得內燃機車款的車價提升3000歐元至5000歐元（約3050到5084美元），因為他們需要更複雜的排氣系統，讓研發成本水漲船高。

要開發符合歐盟7期排放規定的內燃機成本實在太高，讓Volkswagen對於是否要推出第九代Golf而出現疑慮。 （取材自Volkswagen）

而Thomas Schäfer更補充道，未來市場上亦會很難再見到售價僅10000歐元的低價入門車，因為車廠若是為小車搭載新歐盟7期的引擎，開發成本肯定飛揚，原本親民的入手價恐不復見，這也是為何Volkswagen現在對於開發第九代Golf有所顧慮的原因。

第八代Volkswagen Golf仍舊會有小改款車型。 （取材自Volkswagen）

儘管目前原廠已經在針對第八代Golf的小改款車型進行測試，但Volkswagen很難為了下一代僅約7至8年生產周期的新內燃機 (符合歐盟7期) 車型做開發，且若真的進行了，其研發價格將會非常昂貴。另外，歐盟不久前已確定2035年禁售內燃機的政策，倘若Volksawgen發表搭載符合歐盟7期規定的第九代Golf，一些早已祭出2030年禁售內燃機的國家也可能不會擁有Golf MK9，進而影響到銷量表現。

第一至八代的Volksawgen Golf。 （取材自Volkswagen）

Thomas Schäfer目前保證原廠將會在一年內決定是否會推出第九代Golf，與此同時，這位新任執行長認為電動車 將會是解決符合歐盟7期規定的內燃機開發成本過高的問題。Volksawgen在先前已表示將會於2025年推出全新入門純電車 (車名預計為ID.2)，其售價將有望低於25000歐元，未來問世後即有可能會取代另一款仍舊搭載內燃機引擎的掀背小車Polo。

Volkswagen為歡慶Golf R推出20年所推出的特仕車版本。 （取材自Volkswagen）

若Volkswagen最終放棄Golf MK9的開發計畫，便代表福斯第二款革命車型就此結束 (第一款為Beetle金龜車)，自1974年問世的Volkswagen Golf也許將成為未來人們口中的「時代的眼淚」。