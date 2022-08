LG電池問題持續延燒 Jaguar I-Pace自燃 燒到只剩豹頭

由於近兩年電動車 成長快速,一些潛在的問題也逐漸浮現,像是電池起火燃燒的事件也愈來愈受關注。其實在正常狀態下電動車實際上比內燃機汽車 更不容易著火。但如果電池有問題,那就不一定了……美國一輛2019 Jaguar I-Pace SUV 就是這種情況。

今年6月17日,一位住在佛羅里達州的Jaguar I-Pace車主Gonzalo Salazar聽到車庫裡開始傳出爆裂聲。當他打開門時,濃濃的煙霧迎面而來,他立即將車開出車庫,在他將I-Pace開到街上後不久,它就著火了,這場大火相當猛烈且燃燒時間之長,導致Jaguar I-Pace最終連骨架都不見了,只剩一截車頭。

據Electrek的報導指出,車主Gonzalo Salazar在6月16日睡前把車插上充電,6月17日早上他拔起電源,並在上午開了將近12英里,然後回到家,把車停在車庫裡,隔沒多久就聽到車庫裡傳出劈哩啪啦的聲響,隨後車子開始竄煙,Salazar察覺事態不對,隨即將車輛開出車庫,否則可能連他的房子都可能著火。顯然,消防員很難撲滅大火,必需使用特殊的滅火泡沫才能將其完全撲滅。

Electric Jaguar I-Pace Catches Fire While Charging, Reduced to Ashes in Middle of Road https://t.co/hYwqiYp8bR