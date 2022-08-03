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LG電池問題持續延燒 Jaguar I-Pace自燃 燒到只剩豹頭

記者趙駿宏／綜合報導
Jaguar I-Pace。（取材自Jaguar）
Jaguar I-Pace。（取材自Jaguar）

由於近兩年電動車成長快速，一些潛在的問題也逐漸浮現，像是電池起火燃燒的事件也愈來愈受關注。其實在正常狀態下電動車實際上比內燃機汽車更不容易著火。但如果電池有問題，那就不一定了……美國一輛2019 Jaguar I-Pace SUV 就是這種情況。

今年6月17日，一位住在佛羅里達州的Jaguar I-Pace車主Gonzalo Salazar聽到車庫裡開始傳出爆裂聲。當他打開門時，濃濃的煙霧迎面而來，他立即將車開出車庫，在他將I-Pace開到街上後不久，它就著火了，這場大火相當猛烈且燃燒時間之長，導致Jaguar I-Pace最終連骨架都不見了，只剩一截車頭。

據Electrek的報導指出，車主Gonzalo Salazar在6月16日睡前把車插上充電，6月17日早上他拔起電源，並在上午開了將近12英里，然後回到家，把車停在車庫裡，隔沒多久就聽到車庫裡傳出劈哩啪啦的聲響，隨後車子開始竄煙，Salazar察覺事態不對，隨即將車輛開出車庫，否則可能連他的房子都可能著火。顯然，消防員很難撲滅大火，必需使用特殊的滅火泡沫才能將其完全撲滅。

據Electrek的說法，這是已知的第四起I-Pace以同樣方式自燃的事故。根據了解I-Pace使用的是LG Chem生產的袋式電池。這批電池同時還供應給了Chevrolet Bolt和Kona EV電動車，該電池因為自燃問題甚至在去年停產了幾個月，讓LG Chem緊急的解決電池起火併引起火災的問題。

目前已知至少有17輛Chevrolet Bolt起火燃燒，比I-Pace自然樣本還要多，即便這兩者的銷量天差地遠。但這次事件可能會促使Jaguar開始研議召回I-Pace更換電池，就像Chevrolet進行召回一樣。

Chevrolet Bolt已有17輛自燃案例。（取材自Chevrolet）
Chevrolet Bolt已有17輛自燃案例。（取材自Chevrolet）

最後保險公司派出小組調查這起事件，並宣布車輛全損，然後Jaguar將殘骸拖走進行檢查，但目前為止原廠還沒有給出任何結論。但根據Gonzalo Salazar的說法，Jaguar在這件事上並沒有真正提供幫助，而且顯然還沒有對這起事件承擔任何責任。

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