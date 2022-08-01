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首款美國製的純電Volkswagen ID.4 田州工廠正式量產

記者黃俐嘉／綜合報導
（取材自Volkswagen）
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2020年9月下旬發表至今的Volkswagen ID.4純電休旅，是在ID.3亮相後開啟福斯汽車ID. Family純電家族的第二款純電動車，原本都在德國Zwickau量產的Volkswagen ID.4，近期為了拓展在北美地區的市占率，首度將ID.4的部分產能轉移到了美國。

（取材自Volkswagen）
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Volkswagen USA日前表示，第一款美國製的ID.4正式於Volkswagen位於田納西州Chattanooga工廠進行量產作業。事實上，該座工廠原本是美規Passat的生產基地，但因為房車市場萎縮之故，美規Passat實於去年12月正式停產，空下來的產線透過Volkswage投資8億美元改裝更新後，轉為用來生產美規ID.4純電休旅，讓田納西州Chattanooga工廠因此成為第六個生產Volkswagen電動車的工廠。

（取材自Volkswagen）
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（取材自Volkswagen）
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投入美國製的Volkswagen ID.4，身上有多處部件的原料亦是採購自於北美地區（包括美國、加拿大、墨西哥），光是在美國就有11州提供了零組件支援，如來自阿拉巴馬州與俄亥俄州的鋼鐵，印第安納州與南卡羅來納州的內裝部件，肯塔基州和北卡羅萊納州的電子組件，至於美規ID.4身上所搭載的鋰電池組，則是由位於喬治亞州設立電池工廠的南韓大廠SK Innovation提供。

（取材自Volkswagen）
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另外，為了讓田納西州Chattanooga工廠所擁有的4000多名員工快速轉型，Volkswagen也已針對所有員工進行超過75000小時的電動車相關教育訓練，目前仍積極招聘約1000多名的新員工來加入這座工廠，因為原廠目標要於2023年提升美國製ID.4的產量，現階段預定工廠到了第四季裝配ID.4的數量要提高到7000輛。

（取材自Volkswagen）
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Volkswagen以ID.4開啟了美國製純電動車的里程碑後，更承諾將在未來五年內對北美地區投入約71億美元，藉此提升產品組合力、研發實力與製造能力。而福斯也將於2030年前持續推出更多的電動車型，除了目前正在田納西州量產的ID.4外，還預計在2024年與2026年分別帶來美規ID. Buzz以及一款全新尚未發表的純電休旅，Volkswagen預期到了2030年時於美國市場的銷售總量將會有55%為純電車型。

（取材自Volkswagen）
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目前已在全球市場售出突破19萬輛的Volkswagen ID.4，預計在今年10月起就會在北美地區開始交付美國製的ID.4，首先登場的將會是搭載82kWh鋰電池組的後驅、四驅等兩種動力版本，年底前還將推出價格更容易入手、電池容量為62kWh的車型，不過這個版本將只提供後輪驅動，更多資訊則有待原廠另行公布。

（取材自Volkswagen）
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電動車 田納西州 休旅

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