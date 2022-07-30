賓士MBUX系統當機、沒倒車顯影 被迫大量召回改進

賓士MBUX多媒體系統先前不僅違反行車時還能繼續觀看影片的安全規定，現在又有黑屏、無法顯示倒車顯影等狀況。(圖:Mercedes-Benz提供)

MBUX（Mercedes-Benz User Experience）為賓士當代最新、最強多媒體系統，除了影音播放、衛星導航與功能顯示之外，更集合智能控制、精緻介面、聲控、即時更新等各項特點。只是MBUX多媒體系統近期飽受系統問題之苦，先前不僅違反行車時還能繼續觀看影片的安全規定，現在又有黑屏、無法顯示倒車顯影等狀況。

早在2021年4月賓士原廠就已經接獲通知，部分S-Class在車輛解鎖之後MBUX系統就沒有任何畫面顯示；同年11月相同狀況也出現在純電旗艦房車EQS上，直到今年春天原廠才表示是軟體問題。現在，MBUX系統更出現無法顯示倒車顯影的問題，加上觸及美國行車安全規範，不得不大量召回改進。

MBUX為賓士最新世代多媒體影音系統，但近期卻飽受諸多問題之苦。(圖:Mercedes-Benz提供)

由於排入倒車檔位2秒內無法顯示倒車畫面，將觸及美國聯邦機動車輛安全標準（Federal Motor Vehicle Safety Standards）S5.5.3以及No.111後方能見度等規範並增加碰撞風險，賓士必須改進以確保相同問題不會再發生。進而使美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）發出編號22V493000召回訊息，通知S-Class、EQS車主回廠修正。

此次召回的賓士S-Class與EQS電動車 共有8,530輛，涵蓋範圍從S500、S580、Mercedes-Maybach S580到Mercedes-AMG EQS53、EQS580、EQS450等車，最早回朔至2020年7月13日開始至2022年1月19日所生產的新車，改進方式則會透過經銷商免費更新MBUX系統，並預計在9月9日開始郵寄並陸續通知各車主。