電動車起火疑慮下令召修案件激增 可能與電池技術有關

克萊斯勒母公司Stellantis發言人表示，建議車主將愛車停放戶外，雖造帶來不便，但都是基於安全考量。(美聯社)

根據國家公路交通安全管理局（NHTSA），在過去十年至少有31起汽車 召修行動，且車廠呼籲車主將召修過的愛車停放戶外，共有330萬輛車受影響。報告更指出，其中18起召修案、相當於60%的比率是在過去兩年內發生。

華爾街 日報報導，非營利顧問組織「消費者報告」安全策略副董事華勒斯說：「許多車廠不約而同召修汽車，這實在罕見。若車輛有起火疑慮，停放戶外正好是車主需要的指引，直到車廠找出可行的解決之道。」

車輛安全倡議人士表示，汽車召修行動增加，部分歸因於新一代電動車電池衍生的問題。

這群倡議人士表示，汽車製造商正努力以不同方式克服車輛起火風險，而汽車安全監管機構正敦促汽車業，如果車廠發現汽車起火事件，須採取更多預防措施。

例如，克萊斯勒油電混合動力車Pacifica的車主聶梅茲今年稍早收到召修通知，但他相當困惑，因為車廠建議他將汽車停在戶外並遠離建築物。根據通知，他入手的這款車不論是靜止不動或者熄火，都有起火風險，且尚未查出原因。

為避免車輛起火，車廠紛紛發布停在戶外的指引，要求車主將愛車停在戶外，遠離房屋和建築物，以免車輛起火波及周遭環境。

克萊斯勒收到數十份起火報告後，下令召回油電混合迷你廂型車Pacifica，其中包括車輛熄火後開始起火。克萊斯勒召回近1.7萬輛油電混合Pacifica，都在2017-2018年間製造。

克萊斯勒母公司Stellantis發言人拒絕對聶梅茲等個案發表看法。發言人表示，這項建議雖造成車主的不便，但都是基於安全可量，強調克萊斯勒已補償部分租車 消費者的費用。Stellantis表示仍在調查起火原因。