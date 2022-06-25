Audi燈光百年進化史 畫世代智慧燈光科技演進

Audi汽車始終秉持進化精神，以前瞻思維帶領燈光科技走向新境界。圖：Audi提供

德國 豪華車廠Audi始終秉持進化精神，以前瞻思維帶領燈光科技走向新境界，從1900年代初期的煤油燈、電火燈到1920年電燈，鹵素白燈實現最初的照明技術，1994年的Audi A8第二代氙氣頭燈技術問世，將照明質量提升到新的水準。

隨著LED技術的問世，2008年Audi推出首款全LED大燈，其中發光二極體技術不僅大幅提升大燈的效率、投射範圍及照明功能，更賦予燈光於造型設計有更高的自由度。 圖：Audi提供

隨著LED技術的問世，2008年Audi推出首款全LED大燈，其中發光二極體技術不僅大幅提升大燈的效率、投射範圍及照明功能， 更賦予燈光於造型設計有更高的自由度。隨時代科技演進，Audi於2013年推出矩陣式Matrix LED頭燈、Laser雷射頭燈到OLED尾燈科技，至今已廣泛應用在Audi車款中。

Audi Light goes digital

2020 Digital Matrix LED數位矩陣式頭燈首次應用在Audi e-tron車款，Audi工程團隊不僅Audi燈光擁有更進階的照明技術，返家/離家動態投射燈光展示，讓燈光成為新世代顧客專屬體驗一環；尾燈亦走向數位化，Digital OLED尾燈科技透過曲線特性及立體形式的燈組結構，實踐燈光與外界進一步溝通，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距過近時，Digital OLED燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，帶來更安全的行車體驗，此功能已搭載於Audi Q5及Audi A8車款上。

數位化燈光演進，燈光之於Audi不僅是照明，更是溝通的媒介進而實現行車安全，藉由專屬的燈光互動，給予每台車款獨特的燈光造型及個人化的行車體驗。展望未來Audi研發團隊持續開創更多燈光功能，逐步在Audi sphere系列概念車 當中展演，如燈光畫布、光影迎賓紅毯，進而到Car-to-X溝通等未來可行性。以數位化燈光科技融入設計美學、行車安全至對外用路溝通，持續打造創新的移動體驗。