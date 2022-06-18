Audi數位化燈光科技詳解 從頭燈到尾燈皆是亮點

Audi做為突破汽車燈光科技極限的豪華品牌，透過Digital Matrix LED頭燈以及Digital OLED尾燈為車主體驗帶來全新的高度。圖：Audi提供

Audi做為突破汽車 燈光科技極限的豪華品牌，將安全與車主需求視為第一考量。隨著燈光科技的數位化發展，創造更廣泛應用的可能性，從乘車環境的燈光輔助至對外溝通和獨特專屬的設計，透過頂尖科技Digital Matrix LED頭燈以及Digital OLED尾燈為車主體驗帶來全新的高度，而燈光不僅是交流和互動的媒介，更是駕駛與用路人的安全把關，創造智慧且友善的用路環境。

Digital Matrix LED headlights

在漆黑無燈源的道路上Digital Matrix LED頭燈將在車道中投射出一道「光毯」，形成一條清晰明亮的車道燈並指出預測式車輛位置，有助於駕駛者充份了解車輛行徑路線，同時警惕駕駛者維持車道置中。當行駛於施工區周圍時，Digital Matrix LED頭燈會主動偵測，調整照明寬度，將燈光投射在可行駛之道路，避開工地路段，提供顯著的能見度和安全優勢。

igital Matrix LED頭燈將在車道中投射出一道「光毯」，形成一條清晰明亮的車道燈並指出預測式車輛位置，有助於駕駛者充份了解車輛行徑路線。圖：Audi提供

光影指引 安心變換車道

行駛於高速公路時，在變換車道期間Digital Matrix LED頭燈會照亮正在行駛以及即將變道的車道，隨著駕駛的方向燈切換，Digital Matrix LED頭燈在「光毯」車道燈一側投射出動態閃爍區域，警示前後方即將有變換車輛的駛入，並提前將頭燈投射在駕駛者欲變換的道路上，大幅提升駕駛者在轉換車道的意識，有助於改善道路安全。

行駛於施工區周圍時，Digital Matrix LED頭燈會主動偵測，調整照明寬度，將燈光投射在可行駛之道路，避開工地路段，提供顯著的能見度和安全優勢。圖：Audi提供

四環品牌近期發布的Audi A6 e-tron概念車 透過Audi數位矩陣式LED頭燈，展現燈光將為人們帶來嶄新的娛樂體驗。未來Digital Matrix LED頭燈能夠將影像投射至前方地面或牆面上，使其與人互動進行遊戲，讓車輛充電的同時也能享受有趣且悠閒的時光。

Digital OLED rear lights

Audi不斷開創燈光科技新領域，於2020年率先將Digital OLED技術應用在汽車產業，將其先搭載於Audi Q5尾燈，完美展現燈光的均勻性以及可無限調光並擁有非常高的對比度，使Audi在數位化燈光科技領域裡成為開創者。

Audi不斷開創燈光科技新領域，於2020年率先將Digital OLED技術應用在汽車產業。圖：Audi提供

在全新Audi A8車款上，每具Digital OLED尾燈組件共分為八區塊，每區塊再細分六個控制元件，讓設計師和開發人員可以創建不同的發光模式，使其與外部進行通訊交流，大幅增加了設計自由度以及行車安全性。

在全新Audi A8車款上，每具Digital OLED尾燈組件共分為八區塊，每區塊再細分六個控制元件。圖：Audi提供

頂尖數位燈光科技

以豪華旗艦Audi A8車系為例，Digital OLED燈組會於下列情況啟動車輛警示功能，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有Digital OLED燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性外，並進一步保障周圍用路人的安全。

Digital OLED燈組會於下列情況啟動車輛警示功能，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有Digital OLED燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性。圖：Audi提供

從平面到立體的先進燈光科技

Audi具有曲線性質的Digital OLED尾燈獨步全球，特殊之處在於其具有柔軟且靈活性的物質特性，讓燈組結構能夠從平面轉變為立體形式，這不僅使其設計造型具有更多可能性更加銳利，也能夠將燈具造型以及燈光照明融合，有助於與外部進行通訊交流。

Audi具有曲線性質的Digital OLED尾燈獨步全球，特殊之處在於其具有柔軟且靈活性的物質特性，讓燈組結構能夠從平面轉變為立體形式。圖：Audi提供

長久的產品生命周期

為因應汽車產業的多重精密設計，四環品牌研發出一種特殊的材料，可防止OLED元件與水分接觸，正因為如此Digital OLED的使用壽命大幅超越傳統OLED顯示器，甚至其產品生命週期長於一台車輛。