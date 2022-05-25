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全球車廠4哥警告EV電池恐短缺 攜三星SDI印第安納設廠

編譯葉亭均／綜合報導
Stellantis執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）。（路透）
Stellantis執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）。（路透）

全球第四大汽車集團Stellantis與三星集團旗下電池事業三星SDI將投資25億美元，在美國印第安納州科科莫（Kokomo）興建一座電動車電池廠。Stellantis執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）表示，他預期未來幾年，電動車的電池和所需原物料將出現短缺情況。

兩家公司表示，三星第一座美國電池廠在2025年開始營運後，年產能將達230億瓦時（23 GWh），最終提升至330億瓦時。

這項電池廠興建計畫將為科科莫帶來1400個新的就業機會，當地已設有Stellantis的引擎和變速箱工廠。該市位於Stellantis在伊利諾和俄亥俄州汽車組裝廠的中間位置。雙方的投資額可能逐漸提高至31億美元。

Stellantis正再提高油電混合車的產量，但在美國市場推出全電動車的步調落後於一些同業。

隨著全球汽車產業轉向生產電動車以滿足消費者需求提高和政府法規要求，塔瓦瑞斯表示，他預期在2024至2025年前會出現電動車電池短缺情況，接著會出現電動車生產的原物料短缺，將導致電動車的產量和採用步調在2027至2028年前減緩。

塔瓦瑞斯在宣布印第安納州新電池廠投資案後表示：「我們試圖為彌補全球緩化問題這種正確的理由合力團結，但速度如此之快，以至於供應鏈和產能都來不及調整。」

Stellantis是全球第四大車廠，是由飛雅特克萊斯勒和法國PSA集團在去年合併組成。

為了推展電動化的計畫，Stellantis正在北美和歐洲興建五座大型電池工廠，規劃在2030年前讓產能達4000億瓦時。

電動車 投資 汽車

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