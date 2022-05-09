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晶片仍缺 BMW暫取消Apple CarPlay與Android Auto功能

記者陳威任／綜合報導
BMW部分地區車款暫取消Apple CarPlay與Android Auto功能。示意圖。（記者趙駿宏／攝影）
BMW部分地區車款暫取消Apple CarPlay與Android Auto功能。示意圖。（記者趙駿宏／攝影）

去年蹂躪汽車行業的車用晶片短缺問題，如今也繼續威脅到2022年的汽車生產。德系豪華品牌BMW繼去年11月因為缺少晶片導致3系列、4系列和Z4等多款車型的新車將缺少觸控螢幕功能後，雖然更換了晶片供應商以繼續生產，但新的晶片功能不全，缺少Apple CarPlay和Android Auto連線功能。

根據媒體報導，BMW表示部分缺少功能的新車預計將在6月底之前通過OTA無線更新安裝軟體功能。雖然BMW沒有具體說明受影響車型的數量，也沒有透露主要是哪些市場的車款受到影響。但目前在美國、法國、義大利等地的論壇上均有發現車主反映缺少Apple CarPlay和Android Auto連線功能。

車用晶片短缺問題持續影響汽車市場，目前尚不清楚晶片短缺和供應鏈問題何時會自行解決。去年9月BMW和Mercedes-Benz預測，晶片短缺可能會持續到2023年或更晚，生產減少也導致推高了新車價格，一旦晶片供應正常化，已經調整的價格可能也回不去了。

從3月以來，包括Genesis、Ford和VW汽車都削減了某些車型的功能，而Chevrolet和GMC則不得不停產。晶片短缺也推遲了Alfa Romeo Tonale等新車的發布，甚至連超級跑車也未能倖免。由於晶片短缺，McLaren不得不推遲Artura。

寶馬表示，受影響的客戶最遲將在6月底之前更新他們的軟件。雖然沒有這項技術可能會很糟糕，但很高興寶馬可以簡單地執行無線更新以添加缺失的功能。

晶片 汽車 Android

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