Volvo投資以色列電池「超高速充電」5分鐘充飽160公里

VOLVO 以 Volvo Cars Tech Fund 投資以色列電池技術公司 StoreDot，為該公司研發中的超高速充電電池技術提供資源，預計在2024年量產，屆時只需5分鐘，即可讓電動車增加160公里的續航力。（圖：VOLVO提供）

VOLVO汽車 矢志推廣品牌電動化進程，計畫於2030年成為豪華電動車品牌，為此，VOLVO以Volvo Cars Tech Fund投資 以色列電池技術公司StoreDot，為該公司研發中的超高速充電電池技術提供資源，預計在2024年量產，屆時只需5分鐘，即可讓電動車增加160公里的續航力。

VOLVO是第一個投資StoreDot的豪華汽車品牌，而與StoreDot之間的合作將在VOLVO汽車與瑞典 電池製造商 Northvolt建立的電池技術合資企業內進行。透過本次對StoreDot的投資，VOLVO汽車將獲得研發技術的使用權。

Volvo Cars Tech Fund負責人Alexander Petrofski表示：「我們的目標是成為汽車產業中最快的變革者，而Volvo Cars Tech Fund在與前瞻技術領導者建立合作關係扮演著至關重要的角色。投資StoreDot完全符合品牌既定策略，而他們對電動化和零碳足跡與VOLVO目標一致，我們很高興雙方能成功合作，並努力將這一突破性技術推向市場。」

StoreDot開創性的電池研發技術的核心採獨特的矽基陽極技術 (silicon-dominant anode technology) 為主，搭配相關應用軟體，提供VOLVO汽車更快的充電速度、更長的續航里程。本次投資金額約300億瑞典克朗，兩間公司正在瑞典哥德堡地區建立聯合研發中心和電池製造廠，預計釋出超過3000個工作機會，為VOLVO汽車電動化進程打下堅實基礎。