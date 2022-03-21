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不單押電動車 Toyota等3日系車廠同時押注環保燃料車

編譯黃淑玲／綜合報導
去年11月豐田（Toyota）社長豐田章男親自駕駛氫引擎公路賽車，來到燃料補給點的檔案照。 （路透）
去年11月豐田（Toyota）社長豐田章男親自駕駛氫引擎公路賽車，來到燃料補給點的檔案照。 （路透）

日本幾大車廠針對未來為運輸進行分散風險規畫，不單押電動車，也重視研發使用更環保燃料的車輛。速霸陸（Subaru）社長中村知美說：「世界無疑是朝電動車走，然而未來會只有電動車嗎？現在沒人能回答這問題。」

Subaruk正在探索其他像是碳中和燃料的領域。豐田（Toyota）、馬自達（ Mazda）也加入Subaru行列，剛結束的周末，三家車廠老闆共同加在日本三重縣舉辦的一場使用氫與不同碳中和燃料引擎車的公路賽車。他們藉機會表現對多類型技術的信仰，認為電動車之外，未來數十年其他技術也能貢獻更乾淨的運輸。

在賽車比賽地點，Toyota社長豐田章男說，碳中和不是能很快實現，但是辦賽車，提高外界對Toyota氫動力車的認識，是「以今日的行動來創造未來。」

美國與歐洲的車廠，則是全力放在使用電池的電動車。因此有人批評日本車廠維持廣範圍的選項，會在電動車研發方面落後。

例如Toyota去年12月宣布的8兆日圓投資計畫，其中670億美元放在電動車，其他還是押注到油電混合和氫技術。 Subaru訂定的2030年全球銷售目標，則是電池電動車以及碳中和混合動力車合計占40%銷售。

電動車 Toyota 賽車

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