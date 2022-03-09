跟BMW學壞了？測試Toyota GR86 竟發現低報馬力數字

（截圖自FTspeed影片）

全新Toyota GR86無疑是一輛相當富有樂趣的跑車，雖然沒有渦輪增壓的加持，但換上了全新2.4升引擎，不僅排氣量增加了，就連馬力和輸出曲線都比前一代更加出色。但官方數據始終只是數字，究竟GR86的實際馬力到底是多少呢？

（截圖自FTspeed影片）

GR86搭載的是一具代號FA24的2.4升四缸水平對臥引擎，美規版本的動力輸出為228 hp/25.4 kg-m (日規車型235 ps/25.5 kg-m)。但經過實際測試後好像不是這麼一回事。

（取材自Toyota）

YouTube 頻道FTspeed最近拿到了一輛2022年式的GR86，隨即前往Paragon Performance改裝廠並開上馬力機測試，看看GR86的實際馬力數字是否有謊報之嫌。而這輛GR86當時的里程表上只行駛了500英里（約800公里），總共在馬力機進行了7次測試。

（取材自Toyota）

在拉馬力測試過程中，GR86的馬力和扭力數據緩慢增加，在最後一次的測試中，GR86在後輪處輸出215.54 hp馬力和23.6kg-m（231.7Nm）的扭力。將傳動系統中間的損耗換算回去，GR86的引擎似乎產生了超過250 hp的馬力，遠超於數據上標示的228 hp馬力。

（截圖自FTspeed影片）

然而在影片中，主持人指出，他在同一台馬力機上測試了他的舊Scion FR-S(前一代86雙生車)，做出了170.95hp馬力和19.6kg-m（192Nm）的扭力，這意味著這全新GR86實際要比前一代車型多增加了45hp的馬力和大約4kg-m (40 Nm) 的額外扭力。

不過其實在Toyota另外一款跑車Supra上，也是被發現似乎有低報馬力的情形，但由於引擎本體是由BMW提供的B58直六引擎，而BMW一向都有低報引擎輸出的「前科」，大家也就不以為意。如今與Subaru共同開發的GR86居然也低報了數據，這或許也會讓許多準車主在交車、甚至實際上路後，心中會有「啊！這動力比我想像中還充沛」的感覺吧。

（取材自Toyota）

來源：FTspeed