電動車也能無線充電？停進格子 免下車 VOLVO測試中

VOLVO找來了北歐地區最大的計程車隊Cabonline合作，運用支援無線充電技術的XC40 Recharge測試高速無線充電設備。（圖：VOLVO提供）

在電動車 越來越普及的情況下，充電這個動作也越來越常見，但如果電動車也能像手機 一樣擁有無線充電功能，少了下車插上充電插頭的動作，將可以讓充電更快速便利。豪華車廠VOLVO近期就積極針對電動車無線充電進行測試，並找來了北歐地區最大的計程車隊Cabonline合作，運用支援無線充電技術的XC40 Recharge測試高速無線充電設備，充電速度將可達現行11kW壁掛充電器的4倍之多。

VOLVO找來了北歐地區最大的計程車隊Cabonline合作，運用支援無線充電技術的XC40 Recharge測試高速無線充電設備。（圖：VOLVO提供）

這操作有點像許多車輛中的手機無線充電裝置，使用無線充電的駕駛只需停放車輛即可開始充電，根本不需要下車。當具備無線充電技術的車輛停在嵌入街道的充電板上時，就可以開始進行充電，測試中使用的充電站由供應商Momentum Dynamics提供。

充電站透過充電板發送能量，該能量由車內的接收器單元接收，VOLVO XC40 Recharge配備的360度環景影像則更便利讓車子能夠與充電板對齊。對於XC40 Recharge來說，無線充電功率將超過40 kW，充電速度比有線11kW的家用交流充電器快約四倍，幾乎與有線50 kW直流快速充電器一樣快。

VOLVO找來了北歐地區最大的計程車隊Cabonline合作，運用支援無線充電技術的XC40 Recharge測試高速無線充電設備。（圖：VOLVO提供）

VOLVO與Cabonline合作測試計畫將會以每天12小時以上、每年超過10萬公里的使用頻率進行測試，驗證這套無線快充技術的耐久性與可靠度。