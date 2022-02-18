增加駕駛樂趣？Toyota為電動車開發手排變速箱

純電車以後可能搭配手排變速箱嗎？ 圖／摘自Toyota

在汽車 工業漸漸地要轉向純電化後，不少人擔心是否以後開著電動車 就會喪失以往內燃機車款的駕駛樂趣，以及人車合一的駕駛體驗。但身為世界大廠的Toyota 拒絕向駕駛樂趣妥協，準備開替純電動車開發擁有離合器踏板的手排變速箱，讓往後電動車也能有手排的選項可自由操作。

據外媒消息指出，Toyota已經在美國申請電動車手排變速箱的8項專利，其中涵蓋多項技術，包括模擬離合器踏板、模擬換檔和一種中斷扭力的方法，用以呈現駕駛傳統手排內燃機車款的情況。

以下是其中一項專利的摘錄：「電動車能擁有排檔桿和離合器踏板，用於模擬實現MT車輛的手動換檔，排檔桿由駕駛員操作，選擇任意虛擬檔位後，電腦會計算該虛擬檔位所對比的引擎轉速，並在電動車上模擬該轉速，其轉速也會同步呈現在儀表板。」

Toyota在2017年推出的GR HV Sports Concept就有類似概念。 圖／摘自Toyota

專利表明，配備該系統的Toyota車輛將提供三種不同的模式。一種要求駕駛同時使用離合器和換檔裝置(也就是傳統手排操作)，而第二種則不需要使用離合器，Toyota認為這在停車、倒車或塞車時很有用。在第三種模式下，駕駛員既不使用離合器也不使用換檔器(回歸自排模式)。

但在第三種模式下，電動車將會像表現得像自排內燃機車款一樣還是有換檔功能，而不是像傳統的固定齒比的電動車那樣一檔到底。這也意味著該這套電動車手排系統將會使用在Toyota未來推出的性能電動車上，提升駕駛運動型純電車的駕駛體驗。

未來Toyota的運動純電車也能有手排的駕馭感受。 圖／摘自Toyota

這讓人想起Toyota在2017年推出的GR HV Sports Concept，駕駛可以透過排檔頭裡的按鈕，隨時將排檔模式切換成需要推排檔桿的手排模式，中控台前方也有P、R、N、D、M等自排按鈕可使用。

而目前市面上已發表的電動車，僅有Porsche Taycan與Audi e-tron GT配備二速變速箱，若是Toyota未來真的將手排變速箱應用在量產電動車上，想必應該能夠號召許多熱血車主投入純電運動車款的行列。