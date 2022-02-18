增加駕駛樂趣？Toyota為電動車開發手排變速箱
在汽車工業漸漸地要轉向純電化後，不少人擔心是否以後開著電動車就會喪失以往內燃機車款的駕駛樂趣，以及人車合一的駕駛體驗。但身為世界大廠的Toyota拒絕向駕駛樂趣妥協，準備開替純電動車開發擁有離合器踏板的手排變速箱，讓往後電動車也能有手排的選項可自由操作。
據外媒消息指出，Toyota已經在美國申請電動車手排變速箱的8項專利，其中涵蓋多項技術，包括模擬離合器踏板、模擬換檔和一種中斷扭力的方法，用以呈現駕駛傳統手排內燃機車款的情況。
以下是其中一項專利的摘錄：「電動車能擁有排檔桿和離合器踏板，用於模擬實現MT車輛的手動換檔，排檔桿由駕駛員操作，選擇任意虛擬檔位後，電腦會計算該虛擬檔位所對比的引擎轉速，並在電動車上模擬該轉速，其轉速也會同步呈現在儀表板。」
專利表明，配備該系統的Toyota車輛將提供三種不同的模式。一種要求駕駛同時使用離合器和換檔裝置(也就是傳統手排操作)，而第二種則不需要使用離合器，Toyota認為這在停車、倒車或塞車時很有用。在第三種模式下，駕駛員既不使用離合器也不使用換檔器(回歸自排模式)。
但在第三種模式下，電動車將會像表現得像自排內燃機車款一樣還是有換檔功能，而不是像傳統的固定齒比的電動車那樣一檔到底。這也意味著該這套電動車手排系統將會使用在Toyota未來推出的性能電動車上，提升駕駛運動型純電車的駕駛體驗。
這讓人想起Toyota在2017年推出的GR HV Sports Concept，駕駛可以透過排檔頭裡的按鈕，隨時將排檔模式切換成需要推排檔桿的手排模式，中控台前方也有P、R、N、D、M等自排按鈕可使用。
而目前市面上已發表的電動車，僅有Porsche Taycan與Audi e-tron GT配備二速變速箱，若是Toyota未來真的將手排變速箱應用在量產電動車上，想必應該能夠號召許多熱血車主投入純電運動車款的行列。
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