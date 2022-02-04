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解決「里程焦慮」 ZipCharge推出電動車專用行動電源

記者黃俐嘉／綜合報導
ZipCharge推出電動車專用「行動電源」。 摘自ZipCharge
ZipCharge推出電動車專用「行動電源」。 摘自ZipCharge

在充電基礎設施未建設完善，且每款純電車的續航力不一的情況下，萬一行駛到了一處荒郊野外且沒有任何公共充電樁，再加上車輛剩餘電量逐漸不足時，電動車駕駛總是會漸漸感覺到里程焦慮，而英國新創公司ZipCharge為了解決這項煩惱，推出了電動車專用的「行動電源」。

外型大小相當於登機箱的ZipCharge GO，是一個可攜式的充電設備，並可為車輛額外補充約32至64公里的續航距離 (根據不同的電池容量會有不同的續航力)，雖然整個充電時間需花費30至60分鐘，但ZipCarge對此表示，就算無法快速充電，但總比完全沒電卡在路上、打電話叫拖車來救援還划算，且ZipCharge GO對於家裡沒有車庫可以裝充電樁，必須在路邊停車或使用公共充電樁的人而言，更是一項便利的移動式充電設備。

摘自ZipCharge
摘自ZipCharge

ZipCharge GO的發行宗旨，便是讓自家的電動車無論停在哪裡，都可以方便的充電，且像是登機箱的設計又可以便利的攜帶進出，只不過要將他放在行李箱時可能需要點力氣，因為這組車用行動電源重量約達到了22.3公斤 (內有容量4kWh的電池組)，對於身形較瘦小的車主而言可能會較為吃力。

摘自ZipCharge
摘自ZipCharge

ZipChargo GO計畫在2022年第四季正式發布，除了提供每月49英鎊 (約70美元) 的租賃服務外，消費者亦可直接購買，不過相關售價訊息皆尚未公布，包括更詳盡的充電費率計算也還未揭曉。

摘自ZipCharge
摘自ZipCharge

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