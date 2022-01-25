這3車款煞車止檔器恐脫落 北美Ford召回近20萬輛

Ford Mustang。(取材自Ford)

北美Ford近期將召回19萬9085輛汽車，其中包含了特定年份的Mustang野馬跑車、中大型轎車Fusion以及豪華品牌Lincoln的MKZ，因為這些車款煞車踏板後方的止檔器墊片經過長時間使用後，可能有分解破裂等疑慮，這個問題在高溫 和高鹽空氣的地區尤其明顯，例如夏威夷 和美國本土南部的一些州都可能發生。

Ford Fusion。(取材自Ford)

此次召回已在德州、路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴馬州、佛羅里達州、喬治亞州、南卡羅來納州、北卡羅來納州、維吉尼亞州 和夏威夷進行車輛換修。

這次主要的問題在於用橡膠製成煞車踏板止檔器，它可能會隨著時間而分解脫落，尤其是在高溫、高濕度和高鹽度的地區。導致駕駛員即使鬆開煞車踏板後，煞車燈仍然會持續地亮起。

煞車踏板止檔器(示意圖)。(取材自Amazon)

此外，國家公路運輸安全管理局表示，如果配備自排變速箱的車款上缺少煞車踏板止檔器，則可以在不用踩住煞車的情況下發動車輛，並且同樣可以不用踩住煞車踏板即可換檔，增加發生意外的風險。

北美Ford將會盡速通知車主這項問題，儘管在配備手排變速箱的車輛上沒有觀察到這個問題，但離合器踏板止檔器也是由相同的材料製成，那麼也將會在適當的情況一併更換所有的踏板止檔器。

Ford Lincoln MKZ。(取材自Ford)

Ford表示新的止檔器將由不同的材料製成，能夠延長使用壽命並減少分解的可能性。此次召回將由Ford原廠免費為車主更換。而原廠仍在研討針對此問題的服務補救措施，因此修復時間尚未最終確定，但經銷商部分，預計將在3月初開始通知車主。