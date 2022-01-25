我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

這3車款煞車止檔器恐脫落 北美Ford召回近20萬輛

記者趙駿宏／綜合報導
Ford Mustang。(取材自Ford)
Ford Mustang。(取材自Ford)

北美Ford近期將召回19萬9085輛汽車，其中包含了特定年份的Mustang野馬跑車、中大型轎車Fusion以及豪華品牌Lincoln的MKZ，因為這些車款煞車踏板後方的止檔器墊片經過長時間使用後，可能有分解破裂等疑慮，這個問題在高溫和高鹽空氣的地區尤其明顯，例如夏威夷和美國本土南部的一些州都可能發生。

Ford Fusion。(取材自Ford)
Ford Fusion。(取材自Ford)

此次召回已在德州、路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴馬州、佛羅里達州、喬治亞州、南卡羅來納州、北卡羅來納州、維吉尼亞州和夏威夷進行車輛換修。

這次主要的問題在於用橡膠製成煞車踏板止檔器，它可能會隨著時間而分解脫落，尤其是在高溫、高濕度和高鹽度的地區。導致駕駛員即使鬆開煞車踏板後，煞車燈仍然會持續地亮起。

煞車踏板止檔器(示意圖)。(取材自Amazon)
煞車踏板止檔器(示意圖)。(取材自Amazon)

此外，國家公路運輸安全管理局表示，如果配備自排變速箱的車款上缺少煞車踏板止檔器，則可以在不用踩住煞車的情況下發動車輛，並且同樣可以不用踩住煞車踏板即可換檔，增加發生意外的風險。

北美Ford將會盡速通知車主這項問題，儘管在配備手排變速箱的車輛上沒有觀察到這個問題，但離合器踏板止檔器也是由相同的材料製成，那麼也將會在適當的情況一併更換所有的踏板止檔器。

Ford Lincoln MKZ。(取材自Ford)
Ford Lincoln MKZ。(取材自Ford)

Ford表示新的止檔器將由不同的材料製成，能夠延長使用壽命並減少分解的可能性。此次召回將由Ford原廠免費為車主更換。而原廠仍在研討針對此問題的服務補救措施，因此修復時間尚未最終確定，但經銷商部分，預計將在3月初開始通知車主。

高溫 夏威夷 維吉尼亞州

上一則

雷諾、日產、三菱EV新計畫：未來5年加碼投資230億美元

延伸閱讀

助力冬奧 金山灣區學生畫彩繪長卷將在北京冬奧會館展出

助力冬奧 金山灣區學生畫彩繪長卷將在北京冬奧會館展出
格力豪華KINGHOME冷暖空調可獲50%以上補貼

格力豪華KINGHOME冷暖空調可獲50%以上補貼
蜘蛛人重奪北美寶座 票房超越「侏儸紀世界、獅子王」

蜘蛛人重奪北美寶座 票房超越「侏儸紀世界、獅子王」
硬漢Ford Ranger Raptor 搖身一變成為雪地救援車款

硬漢Ford Ranger Raptor 搖身一變成為雪地救援車款

熱門新聞

蔚來汽車在上海中心旗艦店的es8展示車。記者林宸誼/攝影

蔚來擴大美國總部辦公室 準備開始在美銷售電動車

2022-01-18 11:56
大改款NX在電影「月球隕落」有亮眼表現。（取材自Carbuzz.com）

Lexus再登大銀幕 這次是大改款NX要拯救世界

2022-01-18 02:36
美國在疫情大流行期間，租車價格飆升，預計整個2022年將繼續上漲。圖為知名的赫茲租車(Hertz)。（Getty Images）

疫情讓「自駕」需求暴增 美國平均租車費用飆

2022-01-23 03:32
保時捷慶祝Porsche Design五十年，限量推出911 Edition 50 Years Porsche Design紀念車款，以及一台1972年與Porsche Design成立同年並由保時捷經典車部門修復完成的911 S 2.4 Targa。(圖:Porsche提供)

限量750台 保時捷慶Porsche Design50周年 推紀念車款

2022-01-20 02:35
Ford Ranger Raptor經過改裝後，將成為芬蘭赫爾辛基城市救援部車隊的一份子。(取材自Carbuzz.com)

硬漢Ford Ranger Raptor 搖身一變成為雪地救援車款

2022-01-19 03:00
豐田汽車宣布，位於愛知縣的堤（Tsutsumi）工廠19日到22日停工，預料影響1500輛車的的生產。（路透）

豐田日廠因Omicron停工 估影響Camry等1500輛車生產

2022-01-20 01:27

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮