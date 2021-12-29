能抓耐磨又寧靜 Goodyear推出電動車專用胎

Goodyear推出ElectricDrive GT電動車專用胎。（圖：Goodyear提供）

隨著電動汽車 在不同市場逐漸成為新常態，連帶也讓車輛相關的配備部件需要同步跟上電動車 腳步，其中又以車子運行最重要的輪胎最為密切，Goodyear宣布推出ElectricDrive GT，這將是該公司在北美推出的首款電動車專用胎。

要開發電動車專用胎的難度遠高於一般燃油車，主要是電動車瞬間湧出的大扭力，需要強大的抓地力，也需要更好的耐磨表現，加上電動車的寧靜表現，如果輪胎噪音過大，很容易影響駕駛品質。

Goodyear推出ElectricDrive GT電動車專用胎。（圖：Goodyear提供）

ElectricDrive GT據了解是一種全季節和超高性能輪胎，聽起來非常適合電動汽車的瞬間高扭力及優異性能表現，同時比傳統的ICE動力汽車更重。輪胎的設計經過優化，可提供持久的胎面磨損，不對稱的胎面花紋在乾濕路面條件下均提供良好的牽引力和操控性。此外，固特異的SoundComfort技術有助於降低道路噪音，讓電動車在行駛過程可以維持寧靜表現。

Goodyear產品營銷經理Andrew Lau說，隨著電動汽車細分市場的持續增長，Goodyear認識到有機會為消費者提供專為這些車輛的獨特需求而設計的輪胎，在不犧牲性能的情況下提供增強的胎面磨損的輪胎。

從2022年開始，Goodyear ElectricDrive GT將提供255/45R19，主要瞄準對象是特斯拉 Model 3 和 Model Y。在整個2022年，固特異將通過更多不同尺寸的輪胎擴大ElectricDrive系列。