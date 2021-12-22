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宏碁在維州提告 控福斯汽車侵害行動網路晶片專利

記者簡國帆、吳凱中／台北報導
德國經濟周刊報導，宏碁已在美國提起訴訟，控告德國福斯汽車侵害行動網路晶片專利。（路透）
德國經濟周刊報導，宏碁已在美國提起訴訟，控告德國福斯汽車侵害行動網路晶片專利。（路透）

德國經濟周刊（WirtschaftWoche）21日報導，PC品牌大廠宏碁已在美國提起訴訟，控告德國福斯汽車（Volkswagen）侵害行動網路晶片專利。福斯則表示宏碁的指控毫無根據。

德國經濟周刊指出，宏碁在美國維吉尼亞州提起訴訟，指控福斯汽車只購買內建電訊系統的2G和3G專利授權，但在過去幾年來，福斯汽車內安裝的晶片卻大多為能4G上網的行動晶片。

福斯汽車表示，將與供應商共同評估訴訟內容，再決定接下來要採取的行動，「在初步評估後，我們已認知到，訴訟中的影射與指控毫無根據，我們將捍衛我們的立場」，但福斯拒絕提供進一步細節。

宏碁針對在海外對福斯汽車集團提出專利訴訟案，只表示對正在進行中或未來可能進行的訴訟，進入司法程序後不便回應。

宏碁集團已多年未主動發起專利訴訟，此案是宏碁董事長陳俊聖上台後，首次針對大型跨國企業進行專利訴訟案件。

國際大廠透過專利提升競爭力，也是「戰鬥力」。宏碁經歷不少跨國專利訴訟案，去年12月美國專利授權公司Tela Innovations才又發起專利訴訟，向美國國際貿易委員會（ITC）要求進行「337調查」，指控台灣筆電雙A宏碁、華碩、微星等侵權，同樣名列被告的還有中國大陸聯想集團及晶片巨頭英特爾（Intel）。

宏碁 汽車 晶片

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