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路透：全球汽車業承諾2030年內投資EV和電池5150億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
專家指出，若消費者需求趕不上供應速度，電動車業者可能多年下來無利可圖。路透
專家指出，若消費者需求趕不上供應速度，電動車業者可能多年下來無利可圖。路透

路透分析，全球汽車製造商規劃直到2030年投資電動車（EV）和電池的規模，已達到5,150億美元，較三年前調查的規模增逾七成，可從全球減碳需求讓相關投資更形迫切。

路透三年前分析汽車製造商計劃未來五到十年投資電動車和相關技術的規模為3,000億美元，最近調查增為5,150億美元。不過，業界擔心，若沒有實質的獎勵措施，並加大對充電設施和輸電系統的投資，消費者的需求可能遠不及業者的目標。

AutoForecast Solotions 全球動力系統預測部門主管 Brian Maxim將日益增加的投資承諾比做冷戰：「幾家製造商宣布EV計畫，其他所有人怕給人落後的印象，也非得宣布自己的計畫。」

他提醒，「這會讓很多車輛製造商為一類車種準備出大量車款，卻對消費者接受度一無所悉」，結果可能多年下來無利可圖。

全球最大電動車製造商特斯拉（Tesla） 顯然是其中生產的車都賣得出去的公司，還準備投入數十億美元在柏林和奧斯汀新建電池廠「gigafactory」。特斯拉本月初市值已達到1.2兆美元，超過前十大其他車廠市值的總和。

才從柴油引擎排汙造假醜聞恢復的福斯汽車，已承諾直到2030年止投資1,100億美元於電動車和電池，占了汽車業逾20%。未來十年，福斯汽車計劃在歐洲、中國大陸、北美各地推出50萬輛電動車。

若加上另一家德國汽車製造商戴姆勒，德國汽車製造商到2030年規劃斥資1,850億美元，而通用汽車（GM）和福特汽車 2025年止將投資600億美元。

中國大陸業者由上汽集團領銜，未來十年投資額超過1,000億美元，日本則落後很多，本田汽車、豐田汽車、日產汽車公開承諾的投資還不到400億美元。

汽車 投資 電動車

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