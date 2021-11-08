連觸控螢幕都沒有了 美國BMW缺晶片 只好拔配備

美國部分BMW新車受到晶片短缺影響將取消觸控螢幕功能。（圖：BMW提供）

車用晶片 短缺已經成為嚴重影響汽車 產業的問題，除了讓新車供應出現大問題外，為了滿足交車時間，部分地區只能生產減掉部分配備的新車，希望藉此加快交車速度。美國 就傳出BMW部分車型少了觸控螢幕功能，車主只能使用iDrive旋鈕進行操作。

BMW部分市場為了減少晶片的使用量，已經針對部分型號的新車取消某些科技配備，例如像HUD抬頭顯示器等。而近期美國Bimmerfest論壇更用一位用戶發文透露，BMW於10月底開始生產的3系列、4系列雙門與敞篷、4系列Gran Coupé、Z4、X5、X6、X7等車款，將取消中控螢幕的觸控功能，並會缺少自動倒車輔助功能，

BMW 3系列房車。（取材自CarBuzz.com）

沒有配備觸碰螢幕的車型在車窗貼紙上的選項代碼為6UY，受影響車輛的車主將獲得500美元的補償。少了觸控螢幕意味著只能通過iDrive旋鈕和語音控制進行操作，但幸好所有功能都將保留，包括 Apple CarPlay和Android Auto。

以補償來看，其實並不算多，對於這些訂購了全新BMW車型的車主來說，絕對是個壞消息，而且還可能影響他們未來汽車的轉售價值。唯一的好處大概就是可以加速新車交付速度。