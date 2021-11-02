福斯開發無線充電 目標讓Taycan在10分鐘內充電80%

福斯集團正在開發無線充電 目標要將Taycan在10分鐘內充電到80%。 圖／ORNL提供

在電動車 市場愈來愈發達之際，各車廠除了更重視車款的續航里程和電池效能外，增加充電的方式和充電速度也是當務之急，畢竟往後電動車普及後，不可能讓每一台車都在充電站上排隊幾個小時充電。而Volkswagen福斯集團就正在努力找尋其他辦法。

福斯集團位於美國 諾克斯維爾(Knoxville)創新中心的應用材料科學技術部門，正在與橡樹嶺國家實驗室 (ORNL) 和田納西大學諾克斯維爾分校研究合作，正在開發一種電動車專用的無線充電裝置。

他們的團隊計劃以PorscheTaycan車型合作，開發ORNL的高功率無線電動車充電概念裝置。目標是在無線充電設計上取得突破，並致力於排除電磁波干擾。

福斯集團與橡樹嶺國家實驗室和田納西大學諾克斯維爾分校研究合作開發車用無線充電。 圖／ORNL提供

這項計畫初期的實驗成效相當不錯，原型系統已經展示出高達98%的效率。這意味著幾乎所有離開充電器的電力都會充入車輛電池。且通過與福斯集團合作，該團隊已經能夠將功率從6.6 kW提高到120 kW。不過，最終目標是達到 300 kW的功率水平，這樣一來，PorscheTaycan在短短10分鐘內就能充電至 80%。

ORNL能源科學與技術實驗室副主任Xin Sun表示：「我們很高興與福斯汽車 合作，展示ORNL的高功率、超高效無線充電技術，透過獨特的多相電磁線圈設計和電子設備在緊湊的系統中提供高功率的傳輸水準，可望減輕電動汽車的續航焦慮。」

福斯汽車集團研究執行董事Nikolai Ardey也說到：「福斯集團的目標是在全球建立一個更加永續的願景，我們將世界上最好的研究人員集合起來，努力實現這一目標。與橡樹嶺國家實驗室和田納西大學等合作夥伴共同創新有助於擴大福斯汽車創新團隊的力量。」