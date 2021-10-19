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Toyota將在美國投資34億 生產Hybrid與純電車款電池

記者趙駿宏／綜合報導
Toyota在美國投資34億美元生產Hybrid與純電車款電池。 摘自Toyota
Toyota在美國投資34億美元生產Hybrid與純電車款電池。 摘自Toyota

世界各車廠正在努力轉型邁向電動化，並且為了滿足現在和未來對Hybrid混合動力和純電動車的需求，正在大舉投入電池開發，而Toyota也不例外。其在全球電池投資135億美元計畫中，將有34億美元投入美國當地的電池開發和生產。

Toyota將在美國創建一家新公司，將包辦電池技術方面的生產和開發。 摘自Toy...
Toyota將在美國創建一家新公司，將包辦電池技術方面的生產和開發。 摘自Toyota

Toyota美國的投資包括建設一個專門的電池廠。為了實現這一目標，Toyota實際上將與其子公司豐田通商合作，創建一家專注於電池的新公司。這間公司將包辦電池技術方面的生產和開發，並專攻鋰離子電池。新成立的公司還將須負責建立和擴大本地供應鏈，並將這些電池投入生產。

Toyota bZ4X Concept。 摘自Toyota
Toyota bZ4X Concept。 摘自Toyota

Toyota表示，這項投資計畫將創造1,750個工作機會，但尚未宣布該工廠的具體設立的位置與總生產目標，但該計劃要求在2025年開始生產Hybrid電池。屆時，Toyota希望在全球擁有70款採用電氣化的車型，其中15款為純電動車。

Toyota bZ4X Concept。 摘自Toyota
Toyota bZ4X Concept。 摘自Toyota

截至2021年，Toyota僅在美國市場提供Hybrid車款，並沒有純電動車型，不過Toyota bZ4X純電跨界概念車的量產版預計將在今年年底亮相。到2025年，Toyota希望在其產品線中再增加7輛純電動車。另外，Subaru的第一款純電車Solterra，幾乎是bZ4X的雙生車款，它也有很大的機會在2021年底前亮相。

Subaru Solterra。 摘自Subaru
Subaru Solterra。 摘自Subaru

Toyota北美首席執行長Ted Ogawa表示：「Toyota對電氣化的承諾是為了實現永續環境並對美國就業市場和消費者創造機會。這項投資將有助於為美國消費者帶來更實惠的電動車，顯著減少碳排放，更重要的是，創造更多與未來行業相關的美國就業機會。」

Toyota 美國 電動車

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