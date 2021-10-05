晶片短缺 BMW部分車型 被迫取消「這項配備」

BMW 330i M Sport及BMW X5 xDrive40i旗艦版升級全彩「車況抬頭顯示器」，讓駕駛者在行車時能獲取最完整的行車資訊如時速、導航、超速警示等，大幅提升行駛過程中的安全性。(圖:汎德提供)

回顧今年上半年時，雖然晶片 短缺問題浮現，但當時部分品牌仍算老神在在，認為問題應該不會再繼續惡化下去，但沒想到這波車用晶片短缺問題，非但沒有緩和，反而有長期抗戰的可能性。根據BimmerToday報導，BMW為了面對這樣的情況，將在部分車型縮減抬頭顯示器的功能，希望藉此減少晶片用量。

其中原本提供M340i、M340d 以及330e選購的Innovation package，包括抬頭顯示器、雷射燈組與主動照明式樣、駕駛輔助系統和一些便利性功能在內，目前將暫時先取消抬頭顯示器，即便是相對高階的車型也必須減少配備，藉此減少晶片用量。

BMW的M340i、M340d及330e選配的 Innovation package移除了抬頭顯示器功能。(圖:BMW提供)

當然，Innovation package在減少配備功能後，確實變得更便宜，從3650歐元降至2500歐元。但對於部分豪華車買家而言，在意的絕對不是價錢，而是與人相比短了一截的配備。

但這樣的情況也將繼續向下延伸，包括4系列、1系列、2系列、X3、X4、Z4等，短時間內恐怕都看不到抬頭顯示器。較高等級的車系如5系列，則暫時還是維持原本配置沒有拿掉。也因此近期購車的民眾可能務必確認配備情況，至於BMW目前晶片問題到底有多嚴重，由於還沒有正式官方消息，因此也很難推估實際情況，目前看來並沒有減產計畫，或許會先以減少配備方式先撐一段時間。