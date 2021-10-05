我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究：輝瑞第2劑打完半年「保護力剩47%」

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

晶片短缺 BMW部分車型 被迫取消「這項配備」

記者陳威任／綜合報導
BMW 330i M Sport及BMW X5 xDrive40i旗艦版升級全彩「車況抬頭顯示器」，讓駕駛者在行車時能獲取最完整的行車資訊如時速、導航、超速警示等，大幅提升行駛過程中的安全性。(圖:汎德提供)
BMW 330i M Sport及BMW X5 xDrive40i旗艦版升級全彩「車況抬頭顯示器」，讓駕駛者在行車時能獲取最完整的行車資訊如時速、導航、超速警示等，大幅提升行駛過程中的安全性。(圖:汎德提供)

回顧今年上半年時，雖然晶片短缺問題浮現，但當時部分品牌仍算老神在在，認為問題應該不會再繼續惡化下去，但沒想到這波車用晶片短缺問題，非但沒有緩和，反而有長期抗戰的可能性。根據BimmerToday報導，BMW為了面對這樣的情況，將在部分車型縮減抬頭顯示器的功能，希望藉此減少晶片用量。

其中原本提供M340i、M340d 以及330e選購的Innovation package，包括抬頭顯示器、雷射燈組與主動照明式樣、駕駛輔助系統和一些便利性功能在內，目前將暫時先取消抬頭顯示器，即便是相對高階的車型也必須減少配備，藉此減少晶片用量。

BMW的M340i、M340d及330e選配的 Innovation packa...
BMW的M340i、M340d及330e選配的 Innovation package移除了抬頭顯示器功能。(圖:BMW提供)

當然，Innovation package在減少配備功能後，確實變得更便宜，從3650歐元降至2500歐元。但對於部分豪華車買家而言，在意的絕對不是價錢，而是與人相比短了一截的配備。

但這樣的情況也將繼續向下延伸，包括4系列、1系列、2系列、X3、X4、Z4等，短時間內恐怕都看不到抬頭顯示器。較高等級的車系如5系列，則暫時還是維持原本配置沒有拿掉。也因此近期購車的民眾可能務必確認配備情況，至於BMW目前晶片問題到底有多嚴重，由於還沒有正式官方消息，因此也很難推估實際情況，目前看來並沒有減產計畫，或許會先以減少配備方式先撐一段時間。

晶片

上一則

Lucid這台「續航王」超越特斯拉 執行長竟說不重要？

延伸閱讀

台積電董事長劉德音：有人囤積車用晶片

台積電董事長劉德音：有人囤積車用晶片
汽車晶片荒緩解 中國車市銷售再等3個月

汽車晶片荒緩解 中國車市銷售再等3個月
美查晶片供貨 疑三星放話

美查晶片供貨 疑三星放話
美歐貿易會議將聚焦晶片AI

美歐貿易會議將聚焦晶片AI

熱門新聞

Honda Integra從過往雙門設定，改為更帥且實用性較高的四門Coupe造型，並在中國市場提供手排變速與搭配VTEC TURBO渦輪引擎。（圖：廣汽本田提供）

有手排、外型帥 廣汽本田Integra「型格」亮相

2021-10-01 01:03
電動卡車新創公司Lordstown Motors位於俄亥俄州的汽車工廠。（美聯社）

鴻海傳敲定收購俄亥俄州車廠 在美生產電動車第一步

2021-09-30 08:27
巴布亞紐幾內亞政府於2018年主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，為接待各國領袖，大手筆購入40輛瑪莎拉蒂，鋪張行為引發民怨。（路透）

窮國辦APEC硬買40輛瑪莎拉蒂 如今打8折求售

2021-10-02 02:29
特斯拉執行長馬斯克抱怨沒被邀請參加的白宮電動車推廣活動。8月5日那天，美國總統拜登簽署有關電動車的行政命令時，和與會人士相談甚歡。（歐新社）

「一次都沒提特斯拉」馬斯克批評拜登政府有「偏見」

2021-09-29 00:16
電動車新創公司Lucid執行長羅林森。（路透）

Lucid這台「續航王」超越特斯拉 執行長竟說不重要？

2021-10-04 01:12
特斯拉今年第3季全球交車量達到創紀錄的241,300輛，再寫新頁。路透

特斯拉Q3再創佳績 全球交付超24萬輛車

2021-10-02 15:40

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜