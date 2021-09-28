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晶片短缺 中國經銷商腦筋動到中古車 想原價回購

記者陳言喬／綜合報導
中國二手車（中古車）市場龐大，因汽車芯片欠缺，已有車商把腦筋動到高檔二手車上。（取材自微博）
中國二手車（中古車）市場龐大，因汽車芯片欠缺，已有車商把腦筋動到高檔二手車上。（取材自微博）

汽車芯片短缺，中國已有車商把腦筋動到二手車（中古車）上，部分汽車經銷商竟以原價回購部分高檔二手車。

中新社報導，中國部分經銷商發票價回收二手車的海報在網上流傳並引發熱議。海報上，寶馬3系、4系以及5系等車型，以及奔馳E300L轎車、C260L轎車、GLCSUV等車型，只要行駛里程不超過1.5萬公里，符合準新車車況，經檢測後經銷商願意以發票價回收汽車。　

報導稱，一家寶馬銷售人員證實了寶馬原價回購的政策，「現在賣車都沒有折扣了，發票價回購二手車，消費者相當於只虧損購置稅和保險，虧不了很多」。

中國汽車行業分析師張翔說，「從來沒有見過這樣的情況」。汽車作為消耗品，一旦賣出去之後，即使是一公里沒開也會立馬貶值，出現原價回購二手車的情況，也反映出當前汽車行業缺芯的程度。　　

張翔分析，這些活動應該只是部分經銷商的行為，以發票價格回收的二手車多為當前熱銷車型，同時也是新車車源較為緊張的車型，此外活動對車況的要求較為嚴格，參與回收的車主還要承擔新車購買時繳納的稅費和保險費用。　　

每年的9月、10月是中國車市銷售旺季，素有「金九銀十」之稱。但今年卻因芯片短缺，廠家新車供應不足，經銷商甚至面臨著無車可賣的窘境，往年通過大幅優惠吸引消費者的品牌，目前正不斷地回收優惠額度，甚至直接取消優惠。　　

在新車供不應求下，二手車價格一路看漲。中國汽車流通協會發佈的二手車最新數據顯示，二手車行業正在迅速回暖，2021年1-8月，中國累計交易二手車1139.15萬輛，同比增長40.38%。　　

瓜子二手車聯合創始人、副總裁王曉宇表示，始於去年底的汽車行業芯片短缺危機，從今年二季度開始，逐漸傳導到了新車終端銷售市場，特別是部分智能化程度較高的中高端品牌，新車供應緊張，優惠力度大減，熱銷車型沒有現車，或提車需要等待較長時間。二手車有現車、性價比高的優勢此時更加凸顯，成了很多消費者的替代選擇。

2020年下半年以來，疫情加自然災害等因素，全球積體電路製造產能持續緊張，汽車缺芯的難題困擾著全球汽車廠商。全球咨詢公司艾睿鉑（AlixPartners）發佈的最新預測顯示，芯片短缺情況將導致全球汽車行業2021年的收入損失2100億美元，比起5月預估的1100億美元有大幅上調。同時艾睿鉑預計2021年的汽車淨產量總計將由5月預測的減少390萬輛上升到770萬輛。

汽車 二手車 中國

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