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晶片荒延燒 豐田、本田日本車主須等一年才能拿到車

編譯簡國帆／綜合外電
全球晶片短缺與東南亞新冠疫情持續延燒，迫使日本豐田與本田等車廠減產。路透
全球晶片短缺與東南亞新冠疫情持續延燒，迫使日本豐田與本田等車廠減產。路透

全球晶片短缺與東南亞新冠疫情持續延燒，迫使日本豐田汽車（Toyota）與本田汽車（Honda）等車廠減產，現在豐田和本田的一些日本買主被告知，可能要等一年以上才能收到訂購的汽車。

日經新聞報導，本田宣布，8、9月的日本汽車產量將比原訂計畫減少約60%。本田這幾個月來已暫時閒置鈴鹿等地的設施，鈴鹿和狹山廠也將在10月初減產40%，減少N-Box小型車和Stepwgn Minivan等車款的供應。

豐田上周也說，10月起日本所有14座車廠將暫時停工多日。這14座廠房約有28條產線，其中27條都將暫時停產，生產Land Cruiser休旅車的子公司Toyota Auto Body更將關閉愛知縣吉原廠一條產線11天，生產Lexus的田原廠也將閒置一些產線八天。

豐田已在10日表示，9、10月將進一步減產，10月將減少全球產量40%（33萬輛），其中日本產量將減少15萬輛。該公司計劃改向其他供應商採購零組件，希望能在11月恢復正常運作。

本田已告知經銷商，Vezel休旅車可能要等上一年多才能交車，在某些情況下，N-One迷你車款要等半年以上。豐田也在7月時告知消費者，Land Cruiser修旅車可能要等一年以上，為了避免這些車款被轉售到海外，豐田也會特別確認車主是要自用。但在那之後，豐田已擴大減產，現在等待時間可能超過兩年。

據估計，日本六大車廠的減產規模達到105萬輛，鈴木和Subaru也可能閒置更多設施。

波士頓顧問集團（BCG）預估，晶片短缺將導致今年的全球汽車產量短少700萬-900萬輛，若減少1,000萬輛，今年總產量將達約7,400萬輛，和去年車廠受到新冠疫情的衝擊時差不多。BCG指出，車用晶片供應要到明年下半年才能回穩，其他車廠則預估車用晶片荒在明年或後年之前都無法化解。

豐田 日本 本田

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