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博世：汽車半導體供應鏈失靈 車廠和晶片業該共商辦法

編譯季晶晶／綜合外電
全球最大的汽車零件供應商博世（Bosch）認為，隨著晶片荒加劇，汽車業的半導體供應鏈已經不適用。路透
全球最大的汽車零件供應商博世（Bosch）認為，隨著晶片荒加劇，汽車業的半導體供應鏈已經不適用。路透

全球最大的汽車零件供應商博世（Bosch）認為，隨全球晶片荒加劇，汽車業的半導體供應鏈已經不適用。

財網站CNBC報導，博世的管理委員會成員克羅格（Harald Kroeger）周一受訪問時表示，全球包括汽車、PlayStation 5到電動牙刷在內的產品，對晶片的需求激增，供應鏈在過去一年左支右絀。

於此同時，幾個關鍵半導體廠被迫停產。例如，2月，美國德州一場風暴導致當地停電，汽車和手機晶片的主要供應商恩智浦半導體（NXP）停工；3月，汽車業最大晶片供應商之一的瑞薩在日本的一座半導體廠失火；8月，馬來西亞為控制疫情進行封鎖，無暇顧及工廠產能。

克羅格以大眾（VW）和寶馬（BMW）等車廠因難以取得晶片，只能減產為例指出，汽車製造商和半導體供應商應該共聚一堂，研究如何改善晶片供應鏈。

他說：「我認為我們需要（供應鏈的）某些部分有更多庫存，因為有的半導體生產要6個月的時間。沒法用每兩周下一次單的系統運作，那樣行不通。」

半導體供應鏈的問題過去都由汽車製造商悄悄處理，克羅格認為現在該進行變革。隨著電動和自駕車興起，半導體的需求只會不斷增加。

根據瑞銀分析師Francois-Xavier Bouvignies，內燃機汽車的動力系統大約會用到價值80美元的半導體，電動車則用到大約550美元。

博世前兩年斥資10億歐元、在德國薩克森邦首府德勒斯登新建的半導體廠，上月開始投產。英特爾和台積電等晶片巨擘則計劃未來幾年陸續蓋新廠，以提高產量。克羅格預估，晶片荒將「延續到2022年」。

汽車 晶片 供應鏈

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