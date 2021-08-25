鬆綁？路透：美國批准華為購買汽車晶片

上海車展展出搭載「華為Inside」智慧汽車操作系統的電動車。(路透)

路透引述兩名知情人士報導，美國 官員已經批准價值數億美元的申請，允許被列入黑名單的中國電信公司華為 為其不斷成長的汽車 零部件業務購買晶片。

華為是全球最大電信設備製造商，因川普政府對其購買網路設備和智慧手機用晶片設限，而步履維艱。拜登政府也對出口華為採強硬路線，拒絕向該公司出售用於5G設備或與其配套的晶片。

但近幾周和幾個月來，熟悉許可申請流程的人士透露，美國已批准供應商，將用於視訊螢幕和感測器等汽車零部件的晶片賣給華為。華為此時正將業務轉向不太容易受美國貿易禁令影響的產品。

汽車晶片通常不被認定為複雜產品，這降低了核給許可的門檻。根據知情人士，美國政府正在核可可能帶有5G功能的其他汽車晶片。

美國商務部發言人被問及此事時說，政府持續執行審核政策，「限制華為獲取可能損害美國國家安全和外交政策利益的商品、軟體或技術」，但商務部不得披露許可申請被批准或否決。

美國以對國家安全和外交政策利益構成威脅為由，不遺餘力限制華為關鍵通信業務成長。

在2019年將華為列入美國商務部貿易黑名單、禁止美國商品和技術在沒有特殊許可的情況下賣給該公司後，美國去年進一步加強管制，限制向其銷售使用美國設備在國外製造的晶片。美國還以間諜刺探疑慮為由，發動盟友抵制華為，將其排除在5G網路之外。華為否認美方指控。

美國的制裁迫使華為出售了一大塊一度占優勢地位的手機業務，加上新的成長領域尚未完全成熟，華為2021年上半年營收出現創紀錄降幅。

華為輪值董事長徐直軍今年稍早在上海車展宣布，與包括北汽集團在內的3家中國國有汽車製造商合作，提供「華為Inside」智慧汽車操作系統。此事凸顯出該公司向智慧汽車領域轉向。

一位消息人士透露，在供應商取得可向華為出售數千萬美元晶片的許可後，華為已要求他們再次提出申請，並希望提高採購規模，把價值增加到10-20億美元。這也顯示出華為在該領域的宏大企圖。許可證的有效期通常是四年。

全球電子產品諮詢公司Supply Frame行銷長Richard Barnett表示，華為正處於努力投資規模5兆美元汽車市場的「早期階段」，這個市場在大陸內地和海外都有巨大的成長潛力。他說，「汽車和卡車現在是帶輪子的電腦，這種融合推動華為訂定戰略重點，要成為該領域的更大參與者」。