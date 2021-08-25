鬆綁？路透：美國批准華為購買汽車晶片
路透引述兩名知情人士報導，美國官員已經批准價值數億美元的申請，允許被列入黑名單的中國電信公司華為為其不斷成長的汽車零部件業務購買晶片。
華為是全球最大電信設備製造商，因川普政府對其購買網路設備和智慧手機用晶片設限，而步履維艱。拜登政府也對出口華為採強硬路線，拒絕向該公司出售用於5G設備或與其配套的晶片。
但近幾周和幾個月來，熟悉許可申請流程的人士透露，美國已批准供應商，將用於視訊螢幕和感測器等汽車零部件的晶片賣給華為。華為此時正將業務轉向不太容易受美國貿易禁令影響的產品。
汽車晶片通常不被認定為複雜產品，這降低了核給許可的門檻。根據知情人士，美國政府正在核可可能帶有5G功能的其他汽車晶片。
美國商務部發言人被問及此事時說，政府持續執行審核政策，「限制華為獲取可能損害美國國家安全和外交政策利益的商品、軟體或技術」，但商務部不得披露許可申請被批准或否決。
美國以對國家安全和外交政策利益構成威脅為由，不遺餘力限制華為關鍵通信業務成長。
在2019年將華為列入美國商務部貿易黑名單、禁止美國商品和技術在沒有特殊許可的情況下賣給該公司後，美國去年進一步加強管制，限制向其銷售使用美國設備在國外製造的晶片。美國還以間諜刺探疑慮為由，發動盟友抵制華為，將其排除在5G網路之外。華為否認美方指控。
美國的制裁迫使華為出售了一大塊一度占優勢地位的手機業務，加上新的成長領域尚未完全成熟，華為2021年上半年營收出現創紀錄降幅。
華為輪值董事長徐直軍今年稍早在上海車展宣布，與包括北汽集團在內的3家中國國有汽車製造商合作，提供「華為Inside」智慧汽車操作系統。此事凸顯出該公司向智慧汽車領域轉向。
一位消息人士透露，在供應商取得可向華為出售數千萬美元晶片的許可後，華為已要求他們再次提出申請，並希望提高採購規模，把價值增加到10-20億美元。這也顯示出華為在該領域的宏大企圖。許可證的有效期通常是四年。
全球電子產品諮詢公司Supply Frame行銷長Richard Barnett表示，華為正處於努力投資規模5兆美元汽車市場的「早期階段」，這個市場在大陸內地和海外都有巨大的成長潛力。他說，「汽車和卡車現在是帶輪子的電腦，這種融合推動華為訂定戰略重點，要成為該領域的更大參與者」。
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