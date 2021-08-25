我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

拜登搞砸阿富汗撤軍 支持度大失血剩41%

鬆綁？路透：美國批准華為購買汽車晶片

編譯季晶晶／綜合外電
上海車展展出搭載「華為Inside」智慧汽車操作系統的電動車。(路透)
上海車展展出搭載「華為Inside」智慧汽車操作系統的電動車。(路透)

路透引述兩名知情人士報導，美國官員已經批准價值數億美元的申請，允許被列入黑名單的中國電信公司華為為其不斷成長的汽車零部件業務購買晶片。

華為是全球最大電信設備製造商，因川普政府對其購買網路設備和智慧手機用晶片設限，而步履維艱。拜登政府也對出口華為採強硬路線，拒絕向該公司出售用於5G設備或與其配套的晶片。                

但近幾周和幾個月來，熟悉許可申請流程的人士透露，美國已批准供應商，將用於視訊螢幕和感測器等汽車零部件的晶片賣給華為。華為此時正將業務轉向不太容易受美國貿易禁令影響的產品。

汽車晶片通常不被認定為複雜產品，這降低了核給許可的門檻。根據知情人士，美國政府正在核可可能帶有5G功能的其他汽車晶片。

美國商務部發言人被問及此事時說，政府持續執行審核政策，「限制華為獲取可能損害美國國家安全和外交政策利益的商品、軟體或技術」，但商務部不得披露許可申請被批准或否決。                    

美國以對國家安全和外交政策利益構成威脅為由，不遺餘力限制華為關鍵通信業務成長。

在2019年將華為列入美國商務部貿易黑名單、禁止美國商品和技術在沒有特殊許可的情況下賣給該公司後，美國去年進一步加強管制，限制向其銷售使用美國設備在國外製造的晶片。美國還以間諜刺探疑慮為由，發動盟友抵制華為，將其排除在5G網路之外。華為否認美方指控。

美國的制裁迫使華為出售了一大塊一度占優勢地位的手機業務，加上新的成長領域尚未完全成熟，華為2021年上半年營收出現創紀錄降幅。

華為輪值董事長徐直軍今年稍早在上海車展宣布，與包括北汽集團在內的3家中國國有汽車製造商合作，提供「華為Inside」智慧汽車操作系統。此事凸顯出該公司向智慧汽車領域轉向。

一位消息人士透露，在供應商取得可向華為出售數千萬美元晶片的許可後，華為已要求他們再次提出申請，並希望提高採購規模，把價值增加到10-20億美元。這也顯示出華為在該領域的宏大企圖。許可證的有效期通常是四年。

全球電子產品諮詢公司Supply Frame行銷長Richard Barnett表示，華為正處於努力投資規模5兆美元汽車市場的「早期階段」，這個市場在大陸內地和海外都有巨大的成長潛力。他說，「汽車和卡車現在是帶輪子的電腦，這種融合推動華為訂定戰略重點，要成為該領域的更大參與者」。

華為 美國 汽車

上一則

Acura NSX「不會真正消失」 未來將以電動車方式回歸

延伸閱讀

全球九大晶片業者加速生產 存貨歷史新高

全球九大晶片業者加速生產 存貨歷史新高
離開華為自立門戶 榮耀躍升中國手機三哥

離開華為自立門戶 榮耀躍升中國手機三哥
美指控「開後門」 榮耀三聲明撇清

美指控「開後門」 榮耀三聲明撇清
任正非簽發舊文：華為到該炸掉研發金字塔的時候了

任正非簽發舊文：華為到該炸掉研發金字塔的時候了

熱門新聞

劉揚偉去年10月成立結合軟硬體業者的MIH聯盟，已吸引逾1,800家業者參與。路透

「iPhone上四輪」 鴻海電動車大夢要讓馬斯克跌破眼鏡

2021-08-20 06:48
只限量兩台的Lamborghini Aventador S Roadster Korean Special Series。(取材自藍寶基尼)

全世界僅2台 藍寶基尼Aventador特別版亮相

2021-08-21 02:35
Ford Transit Trail。（圖：Ford提供）

越野版旅行家Ford Transit Trail 將有望進軍美國

2021-08-18 01:42
全新美規Hyundai Elantra N正式發表。圖為美規車型。（取材自Hyundai）

進軍平價性能房車市場 全新美規Hyundai Elantra N發表

2021-08-23 02:11
過往賽事的車身也同樣使用國旗。（圖：HubAuto Racing提供）

亞洲第一...台車隊參加「利曼耐力賽」掛國旗 騰訊不播了

2021-08-22 01:24
哪一個國家買車的負擔最輕？ （取材自pixabay）

新車最便宜的國家 美國只排第二 第一名是哪國？

2021-08-15 01:15

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
結婚當天得知夫劈腿同事 人妻偷吃20年生2女都像「他」

結婚當天得知夫劈腿同事 人妻偷吃20年生2女都像「他」
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮