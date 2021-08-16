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軟體瑕疵恐喪失煞車輔助 北美BMW再次召回Toyota Supra

記者趙駿宏／綜合報導
Toyota GR Supra。摘自Toyota
Toyota GR Supra。摘自Toyota

眾所皆知，這一代的ToyotaSupra是和BMW合作之下的產物，其車身平台和組件基本上都是使用BMW的材料，雖然兩家車廠都得到了分攤開發成本的助益，但反之在發生問題時，Z4和Supra兩台車型就必須一同解決。

根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)最近公布的報告指出，由於引擎管理軟體中有瑕疵，在特定條件下會造成煞車助力泵失效，失去煞車輔助功能，因此BMW必須得召回旗下某些車款以及共用平台的Toyota Supra。而北美BMW原廠也宣布於10/1陸續召回相關車款。

Toyota GR Supra。摘自Toyota
Toyota GR Supra。摘自Toyota

此次召回共涉及50,024輛車，都是在2019年至2021年的特定日期之間製造。其中包括 13,014 輛ToyotaSupra、10,877 輛BMW M340i和M340i xDrive、4,130輛 X4 M40i、470輛745Le xDrive、14,006輛 X3 M40i、 2,151台Z4 M40i，幾乎都是搭載3.0升直六的B58引擎。

Toyota GR Supra。摘自Toyota
Toyota GR Supra。摘自Toyota

NHTSA案件編號21V598000的安全召回文件顯示，問題在於引擎管理軟體，該軟體可能導致煞車倍力器/煞車助力泵在某些引擎啟動條件下損壞。這些情況包括快速連續按下引擎啟動鈕兩次，或在按下引擎啟動鈕的同時瞬間踩下煞車踏板，都會導致真空倍力器損壞無法正常作動，儘管仍然可以使用沒有輔助力道的機械煞車，但可能會導致煞車距離變長，增加事故風險。

值得注意的是，這是自2019年ToyotaSupra推出以來的第七次召回。之前的問題包括由於油箱焊接故障和大燈功能喪失可能導致火災風險。

Toyota GR Supra。摘自Toyota
Toyota GR Supra。摘自Toyota

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