拜登推動十年內電動車占五成銷售 面臨哪些現實障礙？

美國總統拜登推動的電動車計畫面臨現實世界考驗。圖為福斯的電動車E-Golf 在2020年加拿大國際車展展出。路透

美國總統拜登 希望將駕駛人改採用電動車 ，做為他因應氣候變遷計畫的一項關鍵。但華爾街日報分析，拜登在推廣電動車方面的雄心壯志面臨現實世界的障礙，因為能否成功，取決於他所無法控制的因素。

拜登上四簽署行政命令，要求到2030年，電動、燃料電池和插電式混合動力車的銷量，達到占汽車 和輕型卡車銷量的50%，但這項行政命令並無約束力。

汽車製造業者表示，能夠達成電動車銷售占比達40%至50%的目標，但前提是，國會須先支出數十億美元興建電動車充電站網絡，並且為消費者提供稅務優惠等。

除此外，消費者也必須買帳。目前電動車占約3%的汽車銷售，前期費用較高和充電一次後的里程數有限，都是阻撓消費者購買電動車的因素。

汽車數據業者Edmunds分析師考德威爾（Jessica Caldwell）表示：「最大的障礙是消費者的接受度。什麼誘因能讓美國民眾願意改採電動車？」

拜登這項計畫的支持者承認任務龐大，但堅持能夠達成目標。他們說，稅務獎勵能縮小在經銷商的汽油車和電動車價差，而且買電動車後，省下的燃料費和維修費比汽油車更多。

此外，擴大全美的汽車充電站網絡，也被視為是舒緩駕駛人畏懼心理的一大關鍵，駕駛人擔憂電動車行駛里程數過短，或在公路上耗盡電力。

然而，這些疑慮的簡決辦法，需要在產業、政治團體、工會、環保人士、監管機構和地方政府等之間取得長期利益的平衡。

前通用汽車主管、Alphabet公司旗下自駕車關聯企業Waymo的顧問伯恩斯（Larry Burns）表示：「這是個複雜的魔術方塊。規模很龐大，我們必須共同推動。」伯恩斯說，在政府和國際競爭的刺激下，產業已準備好進行轉型。