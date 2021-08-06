BMW發召回通知 高達2萬1千多輛 影響4個品牌

BMW 3系列房車。 (取材自CarBuzz.com)

由於乘客安全帶捲收器故障可能會阻礙兒童汽車 座椅的安裝，BMW有高達2萬1千多輛汽車被召回，其中更一口氣包含4個品牌。

這次的召回主要僅影響2021款式的車型，在這些車輛中的大多數，受影響的是前座的安全帶捲收器，好消息是一般都不建議將兒童座椅安裝在前座，所以並沒有立即性的危機。而壞消息是BMW旗下的車款似乎連後座都受到影響。包含2系列敞篷車和M2雙門轎跑車，以及所有版本的3系列（包括 M3）和5系列都受到後座安全帶自動鎖定卷收器故障的影響，這些汽車可能出現無法安全地安裝兒童座椅的問題。

總計這次需要召回的品牌及車型包括：BMW 2系列雙門轎跑車和敞篷車、所有版本的3系列和M3、4系列和M4雙門轎跑車、5系列轎車、X1和X2以及Z4敞篷車。MINI部分則包含所有Cooper掀背車和敞篷車、Clubman掀背車和 Countryman SUV 都受到影響。Rolls-Royce部分，則包和休旅 車Cullinan、Ghost和Phantom。另外還包含TOYOTA的Supra跑車，也因為雙方合作製造而受到影響。所以目前已經有一個修復程序，只需一個小時即可解決。