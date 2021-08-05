車用晶片荒問題逐步好轉？供應商、車廠：還早得很

晶片製造商認為，車用晶片短缺問題還要一段時間才能解決。 路透

美國商務部長雷蒙多7月下旬時宣稱，晶片 短缺衝擊汽車 生產的問題正逐步好轉；但供應商最新說法卻顯示，距離車用晶片荒結束，為時尚早。

彭博資訊報導，晶片業者指出，汽車業正快速轉向電動車 ，可能讓晶片商更難跟上需求成長的腳步，各車廠也持同樣的審慎看法。

前兩大車用晶片製造商英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）均表示，供需失衡的狀況至少將持續至明年中；這代表自去年底開始受晶片短缺所苦的汽車製造商，還得面對很長一段苦日子。

恩智浦執行長席福斯表示：「我們正在增加供給，但仍供不應求，供給吃緊的狀況將延續到2022年。」

汽車製造商的怨言不多，因為營收激增讓各車廠的獲利升至創紀錄水準；然而，經銷商無車可賣，讓汽車製造商無法充分滿足疫情過後增加的需求並從中獲利。晶片短缺來帶來的不確定性揮之不去，預期讓汽車製造商今年至少損失1,100億美元營收。

晶片荒也可能拖慢各車廠轉向電動車的步調，許多品牌今年都已發表多款電動車，就連經典汽油引擎車款福特F-150皮卡也都推出電動版。電動車的電池、馬達和操作系統、新型娛樂、安全性和駕駛輔助功能，都須仰賴晶片，每輛電動車需要使用的晶片數量，遠多於傳統汽車。恩智浦今年上半年車用晶片銷售較2019年同期激增21%，就凸顯了這一點。

晶片業者需要幾個月的時間才能提高產能，建造新廠則耗時兩年，且須投入數十億美元資金；與此同時，新冠疫情至今仍持續干擾晶片生產。

福斯汽車上周已下修全年交車量預測，原因是晶片供給問題；BMW也對晶片供給感到擔憂，財務長彼得說：「供應鏈瓶頸延續愈久，狀況可能會變得愈緊繃；我們預期下半年生產作業仍將受限，這也將對銷售量造成衝擊。」