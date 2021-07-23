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通用汽車第2次召回雪佛蘭Bolt 問題電池恐引火災

編譯周芳苑／綜合23日電
通用汽車二度召回舊款雪佛蘭Bolt電動車，以解決一直存在的電池問題，故障電池可能讓車起火。(美聯社)
通用汽車二度召回舊款雪佛蘭Bolt電動車，以解決一直存在的電池問題，故障電池可能讓車起火。(美聯社)

通用汽車(GM)23日二度召回舊款雪佛蘭 Bolt(Chevrolet Bolt)電動車，以解決一直存在的電池問題，故障電池可能讓電動車起火。

通用說，維修完成前，車主應將汽車停在戶外，充電限量九成 ； 此外，不應隔夜充電，充電後立即停在戶外。

二度召回是因上次召回修復的兩輛雪佛蘭Bolt又起火，兩輛車分別位於佛蒙特州和新澤西州；第二次召回涵蓋全球 2017 、2018 和 2019 年部分車型約6萬9000輛，所有電池由南韓金星化學 (LG Chem)製造。

在全球車廠力推電動車以因應氣候變遷趨勢下，這次召回代表著另一個挫折；福特(Ford)、寶馬(BMW)和現代(Hyundai)最近都召回電池。

通用說，將更換有缺陷的電池模塊、甚至整個電池組。

通用發言人弗洛雷斯 (Dan Flores)說，工程師仍在研究如何找到電池缺陷、該進行哪些維修，不知需多長時間修復；部分2019年及2020、2021Bolt 不受影響，其電池由金星密西根廠製造。

NTSB去年對火災展開調查後，通用展開第一次召回；通用說，目前已確認九輛Bolt電池起火；NTSB說，兩人吸入濃煙，電池起火延燒一棟房子。

舊型Bolt每次充電可行駛約238哩。

電動車 汽車 新澤西州

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