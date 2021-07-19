方向盤隱藏的奧秘！一探Audi轉向技術的演進

Audi對於方向盤設計宗旨，其需具有運動型的設計，盤幅直徑約介於30~36mm並採用雙層泡棉包覆，提供良好的標線均衡性和防滑感，同時方向盤上每個控制按鍵所設置的位置，皆須讓駕駛可以任一拇指進行滑動操作，不影響駕駛行駛為最高準則。 圖／Audi提供

120年前即存在，方向盤可謂幾乎和汽車 本身一樣古老的零件，其實隱藏許多不為人知的奧秘，Audi於1980年代推出液壓動力轉向系統，讓方向盤開始變得更小巧、更易操控，1991年引入了第一個操作按鈕，讓方向盤開始能執行更多功能，近幾十年來有了革命性的改變。

方向盤看似簡單的圓形設計，從直徑的大小乃至對應駕駛人坐姿的角度，皆由設計工程團隊對應不同車型尺碼進行精密的計算，Audi對於方向盤設計宗旨，其需具有運動型的設計，盤幅直徑約介於30~36mm並採用雙層泡棉包覆，提供良好的標線均衡性和防滑感，同時方向盤上每個控制按鍵所設置的位置，皆須讓駕駛可以任一拇指進行滑動操作，不影響駕駛行駛為最高準則，隨著車載功能日新月異，現今駕駛者於方向盤上即可直接操作10多種智慧功能，更能啟動語音聲控，資訊娛樂輕鬆一手掌握。

Audi於1980年代推出液壓動力轉向系統，讓方向盤開始變得更小巧、更易操控，1991年引入第一個操作按鈕，讓方向盤開始能執行更多功能，近幾十年來有了革命性的改變。 圖／Audi提供

而方向盤設計同樣講究人體工學，除了高度位置駕駛者對應坐姿，也會因車款尺碼有些微不同，於視野較高的Audi 休旅 車系當中，方向盤與駕駛者坐姿相對角度位於22~24度之間；而在Sedan轎車或Avant旅行車系，則維持17~21度之間，讓駕駛於行駛過程中皆能清楚查看前方儀表上的所有資訊，同時方向盤的高度與深度可於+/-30mm範圍內進行調節，便於不同駕駛找到最適的坐姿。

方向盤設計同樣講究人體工學，於視野較高的Audi休旅車系當中，方向盤與駕駛者坐姿相對角度位於22~24度之間；而在Sedan轎車或Avant旅行車系，則維持17~21度之間，讓駕駛於行駛過程中皆能清楚查看前方儀表上的所有資訊。 圖／Audi提供

Audi方向盤的奧秘

近幾十年來方向盤從早期單純的轉向功能，到今已演變成車輛的高科技指揮中心，方向盤控制著每台車輛的轉向系統，其更是攸關操控感受的關鍵。「輕鬆、精準、操控」三大理念是Audi技術工程團隊打造每部新車的轉向精髓，而這精髓展現即隱藏在方向盤當中。

Audi設計工程團隊透過虛擬模擬與實際道路測試，針對不同駕駛條件、平衡性與抓地力等因素，對應小型車、休旅車、RS/S性能至電動車 不同取向車格、車體重量與所搭載底盤、引擎而異，進行轉向反饋研究測試，藉由此複雜不斷微調的測試過程，開發出一系列共5種不同的轉向系統，對應搭配於四環旗下系列車款當中，讓方向盤如同科技大腦般，搭配各式轉向系統視道路環境、駕駛行駛速度，給予最適的轉向特性與回饋力道。

Audi設計工程團隊透過虛擬模擬與實際道路測試，針對不同駕駛條件、平衡性與抓地力等因素，對應小型車、休旅車、RS/S性能至電動車不同取向車格、車體重量與所搭載底盤、引擎而異，進行轉向反饋研究測試，藉由此複雜不斷微調的測試過程，開發出一系列共5種不同的轉向系統。 圖／Audi提供

5種轉向系統包含：

先進轉向藝術Electro-mechanical power steering電子機械式動力轉向輔助系統

電子機械式動力轉向輔助系統是現今先進動力科技之一，應用於Audi旗艦車款當中如Audi R8與Audi e-tron GT當中，該系統無需任何的液壓元件即可運作，從而節省更多耗能，透過電磁的動力轉向，在不同的駕駛行駛速度進行對應的調節轉向輔助，亦提供良好的穩定性，其運動化的轉向回饋，也讓駕駛在操駕時，能更明顯感受精確的路感回饋與駕駛樂趣。

電子機械式動力轉向輔助系統應用於Audi旗艦車款當中如Audi R8與Audi e-tron GT當中，該系統無需任何的液壓元件即可運作，在不同的駕駛行駛速度進行對應的調節轉向輔助，亦提供良好的穩定性，其運動化的轉向回饋，也讓駕駛在操駕時，能更明顯感受精確的路感回饋與駕駛樂趣。 圖／Audi提供

靈活轉向魂Electro-mechanical progressive steering電子跑車式轉向系統

以四環小型運動休旅Audi Q2為例，其短小精悍的車身搭載Audi progressive steering跑車式轉向系統，透過特殊幾何設計的齒條，根據轉向角度及速度進行感應式動力轉向，讓轉向比隨著轉向角度變化，降低彎道行駛時的轉向需求力道，傳遞運動化的直接轉向回饋，體驗有如Go Kart卡丁車般的操駕路感，精準的轉向反應和指向性不僅大幅提升彎道上的操駕極限，同時帶來豐富的駕駛樂趣。

Audi Q2搭載Audi progressive steering跑車式轉向系統，透過特殊幾何設計的齒條，根據轉向角度及速度進行感應式動力轉向，讓轉向比隨著轉向角度變化，降低彎道行駛時的轉向需求力道，傳遞運動化的直接轉向回饋，體驗有如Go Kart卡丁車般的操駕路感。 圖／Audi提供

隨心所欲轉向師Dynamic steering動態轉向系統

動態轉向可根據駕駛的行駛速度、轉向角及於Audi drive select可程式車身動態系統所選擇的駕駛模式，不斷調整轉向比，給予最適的轉向感受。於低速行駛如市區道路中，動態轉向可以給予非常精準的轉向助力，讓駕駛可以透過輕鬆轉彎及停車；而在較寬廣如鄉村道路或高速行駛時，動態轉向會不同的道路狀況、行駛速度給予適當的轉向力道。

四輪更帶勁All-wheel steering全輪轉向系統

全輪轉向系統於2014年首度亮相，於當時樹立靈活轉向的新標準，其機械工程的設計可使得前、後軸的轉向系統在協作的情況下完全獨立控制，讓整體的行車更加順暢及平穩，在低速行駛中轉向時後軸至多可以提供5度的反向轉向，縮短迴轉直徑，使車輛在市區壅擠的道路環境也能展現靈敏的操控表現；而在約從時速60公里/小時以上的中高車速行駛時，後軸將提供至多2度與前輪同向的轉向角，讓車輛能優雅平穩又迅速完成變換車道，展現高度的轉向精準性。

全輪轉向系統於2014年首度亮相，於當時樹立靈活轉向的新標準，其機械工程的設計可使得前、後軸的轉向系統在協作的情況下完全獨立控制，讓整體的行車更加順暢及平穩。 圖／Audi提供

頂尖轉向結合Dynamic all-wheel steering動態全輪轉向系統

動態全輪轉向系統為目前轉向系統中頂尖的技術，四環旗下如Audi S8、Audi RS 6 Avant及Audi RS 7 Sportback等性能車款皆標配此動態全輪轉向系統，其除將全輪轉向系統的特性發揮至極致之外，讓直接、運動化的轉向特性與精準的駕駛穩定性完美結合，整體轉向比會於9.5到17的範圍內進行變化，於低速時提供最直接的轉向回饋，於高速行駛時提供穩定的操駕感受，讓駕駛能於不同駕駛情境下，給予多元豐富的操駕樂趣。

動態全輪轉向系統為目前轉向系統中頂尖的技術，四環旗下如Audi S8、Audi RS 6 Avant及Audi RS 7 Sportback等性能車款皆標配此動態全輪轉向系統。 圖／Audi提供

Audi設計工程團隊不停歇的研究，對細節上的堅持，打造出一系列轉向科技奧秘，藉由資訊運轉的指揮中心-方向盤完美傳達，成就每部四環最獨特的駕馭感受，讓駕駛者透過轉動方向盤，即可享受當下最直接的操駕樂趣。