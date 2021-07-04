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電動車電池關鍵材料 中日韓廠商掐喉嚨

中央社／台北4日電
圖為華為共同研發的賽力斯SF5電動車。（中新社提供／中央社）
圖為華為共同研發的賽力斯SF5電動車。（中新社提供／中央社）

鴻海強攻電動車電池材料，不過電動車鋰電池主要材料仍掌握在中國日本、韓國等廠商手上，且中國積極開拓關鍵礦源，日韓大廠在美國擴產，台廠急起直追，仍有一段距離。

鴻海積極布局電動車關鍵零配件電池，藍圖已經浮現，主要鎖定磷酸鋰鐵電池、同步開發固態鋰電池，但不切入三元鋰電池；透過參與太陽能導電漿廠碩禾電材私募、並與榮炭合作，掌握磷酸鋰鐵電池正極和負極關鍵材料；鴻海集團也預估2024年固態鋰電池可進入量產階段。

觀察全球電動車動力電池主要供應商，以中國、韓國和日本廠商為主，包括中國寧德時代、韓國LG Chem、日本松下（Panasonic）、韓國SK Innovation、韓國三星SDI等。其他中國廠商包括比亞迪、孚能科技、億緯鋰能等。

電動車電池關鍵材料包括正極（Cathode）、負極（Anode）、隔離膜（Separator）以及電解液（Electrolyte）等，其中正極材料成本占比達30%至40%，正極和負極材料合計占比高達6成。

法人指出，目前電動車電池關鍵材料，大部分掌握在中國、日本和韓國廠商手上。例如中國電動車電池正極材料市場出貨比重38%、裝機量占比達到58.6%的三元材料，其中前驅體產品掌握在中國5大廠商手上，合計市占率達到58%；三元正極材料前5大中國廠商市占率也超過52%。

韓國LG Chem在中國南京電池廠材料由中國廠商提供，不過海外廠區以自己供應為主。

在電動車電池隔離膜部分，法人指出也以中國、日本和韓國廠商為主，中國廠商包括恩捷、星源材質、中材科技3大廠，估今年合計出貨接近主要日韓廠商一倍；日韓廠商包括日本旭化成、日本東麗、韓國SKI、日本住友、日本宇部、日本W-SCOPE等。其中韓國SKI去年第4季在中國常州工廠投產，今年第3季波蘭工廠新增產能；SKI鋰電池隔離膜主要配套自身電池廠或供給旗下合資廠。

中國、日本和韓國電動車電池廠積極在全球擴產，尤其美國總統拜登上任後推動境內轉包供應鏈，帶動韓國電池廠集中在美國擴產。

法人指出例如韓國LG Chem、SKI、三星SDI等，已經或計畫在美國投資建廠；韓國電池廠並透過與美國車廠合資方式綁定客戶，例如LG Chem與通用汽車（GM）、SKI與福特（Ford）等設立合資公司。另外日本松下電池在美國產能也正擴建中。

中國則積極開拓電動車電池關鍵材料礦源，外媒日前報導，中國企業鎖定西非剛果的大量鈷供應，確保中國電動車電池的生產無虞；全球超過60%的鈷產量來自剛果民主共和國，中國企業已控制剛果約40%的鈷產量。

法人指出，鈷正是電動乘用車三元鋰電池關鍵材料，鈷礦資源貧乏是三元鋰電池關鍵缺點。

電動車應用也帶動新一代鈉離子電池浮出檯面，中國寧德時代透露7月將發布鈉電池，不過法人表示，鈉電池技術和供應鏈仍需持續進步、規模化、以及降低成本，鈉電池還處於早期階段。

中國 電動車 日本

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