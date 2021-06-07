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大鼻孔BMW 4系列看不順眼? 試試這一組碳纖維空力套件

記者陳威任／綜合報導
日本的改裝品牌3DDesign推出全新4系列轎跑車的碳纖維空力套件。 摘自CarBuzz.com
日本的改裝品牌3DDesign推出全新4系列轎跑車的碳纖維空力套件。 摘自CarBuzz.com

一句俗諺是這樣說的，「如果沒壞，就不要修理它。」，但我們真的很難說外型獨特的全新BMW 4系列有沒有壞掉。全新BMW 4系列雙門轎跑車在推出以後，除了維持BMW的操控DNA外，相當驚人的大鼻孔更是讓消費者又愛又恨，有些人覺得怪有些人則認為識別度很高。

雖然大鼻孔依然在，但車頭整體修飾得更為霸氣。 摘自CarBuzz.com
雖然大鼻孔依然在，但車頭整體修飾得更為霸氣。 摘自CarBuzz.com

來自日本的改裝品牌3DDesign，自1998年創立以來便以提供BMW旗下車款相關升級套件為主，但這次並沒有試圖為4系列轎跑車爭議的外型找到解決方法，而是推出一款全新的空力套件，包括前下擾流、後下分流器、左右側裙、行李廂尾翼與車內精品配件等，全部都是採用碳纖維材質製成。

3DDesign還為4系列提供了不銹鋼排氣系統，並將排氣尾管改成圓管。 摘自Ca...
3DDesign還為4系列提供了不銹鋼排氣系統，並將排氣尾管改成圓管。 摘自CarBuzz.com

首先最引人注目的是4系列轎跑車降低的懸架和更大的五輻合金鋁圈。 3DDesign以M440i作為起點，然後做了部分改裝升級。車頭就加裝了Carbon Fiber碳纖維擾流板與下巴，搭配上原本燻黑的Laser Light雷射頭燈及肌肉感十足的引擎蓋，其他還包括側裙和車尾擾流板等，搭配20吋的鍛造鋁圈，讓整個外型更為霸氣。

車頭的空力套件展現出相當霸氣的視覺感受。 摘自CarBuzz.com
車頭的空力套件展現出相當霸氣的視覺感受。 摘自CarBuzz.com
行李箱新增車尾擾流板。 摘自CarBuzz.com
行李箱新增車尾擾流板。 摘自CarBuzz.com

在內裝部分，3DDesign為4系列提供了一系列配件，包含鋁合金換檔撥片與鋁合金油門煞車踏板，其中鋁合金換檔撥片透過加長長度，讓駕駛者手感更好。3DDesign還為4系列提供了不銹鋼排氣系統，可釋放出更具運動感的聲音。當然，這樣的改裝確實很讚，但如果你一開始就討厭4系列的大鼻孔外觀，這樣的改裝可能還是無法讓你由愛轉恨。

鋁合金換檔撥片透過加長長度，讓駕駛者手感更好。 摘自CarBuzz.com
鋁合金換檔撥片透過加長長度，讓駕駛者手感更好。 摘自CarBuzz.com
鋁合金油門煞車踏板。 摘自CarBuzz.com
鋁合金油門煞車踏板。 摘自CarBuzz.com

肌肉 日本 DNA

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