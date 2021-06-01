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晶片荒仍然無解 Nissan墨西哥三工廠6月停工

記者趙駿宏／綜合報導
Nissan墨西哥三工廠必須在6月停工。 圖／Nissan提供
Nissan墨西哥三工廠必須在6月停工。 圖／Nissan提供

由於車用晶片依然短缺，Nissan必須在6月份暫停其在墨西哥三座工廠的生產線。

這家日本汽車製造商已確認其位於墨西哥阿瓜斯卡連特斯州的1號廠6月將關閉 7 天，而同廠區內的2號廠也將在6月關閉一天。此外，Nissan位於莫雷洛斯州的CIVAC工廠將於6月停產 7 天。不過Nissan尚未確定這些工廠停工的確切日期。

Nissan對路透社表示：「我們將繼續調整我們的生產流程，以盡量減少對本地和全球汽車行業的影響，並努力的恢復停工的損失。」

小改款Nissan Kicks。 圖／Nissan提供
小改款Nissan Kicks。 圖／Nissan提供

Nissan位於墨西哥Aguascalientes 1號工廠負責製造Nissan Versa、Kicks 和 March車型，而2號工廠負責組裝Sentra。至於另一地的CIVAC工廠生產車型則包括Versa、NV200廂式貨車和 Frontier皮卡等。

根據墨西哥國家統計機構INEGI的數據顯示，Nissan是墨西哥僅次於GM通用汽車的第二大汽車製造商。

除了Nissan以外，另一家汽車聯盟Stellantis也宣佈在墨西哥進行一系列減產，由於晶片短缺，它將在6月7日那一周關閉其在該國的托盧卡工廠，此工廠生產的車款有Dodge Journey、Fiat Freemont和Jeep Compass。

Dodge Journey。 圖／Dodge提供
Dodge Journey。 圖／Dodge提供

墨西哥 汽車 晶片

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