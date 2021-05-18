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Ford發表純電野馬休旅後 V8引擎還有存在價值嗎？

記者趙駿宏／綜合報導
Ford Shelby GT500。摘自Ford
Ford Shelby GT500。摘自Ford

當Ford發表純電野馬休旅MustangMach-E時，許多人都有著相同的疑問，將這款純電休旅冠上Mustang之名，是否意味著往後的Mustang肌肉跑車將完全捨棄代表性的V8引擎，確定往純電化邁進了呢？Ford原廠工程師表示，V8引擎在地球上還保有一點時間，但還剩多久我們不清楚。

V8引擎目前還有足夠的信徒能夠支撐。摘自Ford
V8引擎目前還有足夠的信徒能夠支撐。摘自Ford

Ford Performance首席工程師Carl Widmann在接受外媒《Autoweek》的訪問時提到，他為目前團隊所打造出的高性能V8引擎而自豪，並表示目前還有足夠的V8引擎信徒能讓V8繼續存活在汽車工業當中。

「截至今年我們仍然賣出了相當多的V8 Mustang，內燃機引擎仍然保有相當龐大的粉絲群眾，每當被問及V8引擎的開發是否已經到達頂峰無法再進步時，我總是會回答仍然有更多進步的空間。」

Shelby GT500的V8引擎室是Ford Performance的結晶。 ...
Shelby GT500的V8引擎室是Ford Performance的結晶。 摘自Ford

Carl Widmann表示：「Shelby GT500是目前V8引擎開發的頂尖成果，並將其實踐在道路用車上。但是如果回顧過去，人們不會認為我們可以用現在擁有的那些動力總成來達成如今的性能，這是現代科技所達成的成果。」這就意味著Ford Performance部門仍在尋找改進Mustang的方法。

V8引擎Mustang上還能再存活一段時間。 摘自Ford
V8引擎Mustang上還能再存活一段時間。 摘自Ford

對於V8引擎的Mustang和純電的Mach-E的區別，Widmann也有他個人獨到的見解。他覺得，你可以開上一台V8的Mustang Mach 1到賽道上跑個幾圈，隨後依然能開著它回家；或者是你可以選擇開一台同樣為480匹馬力的純電Mach-E GT，但扭力更大，在直線加速上比起V8引擎更具優勢。但實際上，對於不想要V8的人來說，Mach-E不僅僅是掛上Mustang的名字，更是增加消費者擁有Mustang車系的可能性，也為Mustang打出不同的消費族群。

Widmann認為，當人們從V8 Mustang Mach 1轉而望向純電Mustang Mach-E時，通常是因為他們對車室空間有著更大的需求，所以我們推出了性能版的Mach-E GT，讓消費者在性能與空間上能得到更多元的選擇。

純電Mach-E的到來是讓Mustang迷有不同的選擇。摘自Ford
純電Mach-E的到來是讓Mustang迷有不同的選擇。摘自Ford

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