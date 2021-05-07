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晶片荒何時解？BMW執行長：2年內恢復供需平衡

編譯季晶晶／綜合報導
寶馬汽車公司執行長齊普策。(歐新社)
寶馬汽車公司執行長齊普策。(歐新社)

豪華汽車品牌寶馬（BMW）預料，全球車用晶片短缺衝擊汽車產量的問題，會因為企業和政府聚焦此事而獲致解決。

寶馬執行長齊普策（Oliver Zipse）周四接受採訪時說：「全球都密切關注這個問題，最遲兩年內供需可望恢復平衡。」

包括導航系統和智慧後視鏡在內的產品都遭遇晶片短缺窘境，迫使汽車製造商削減產量，但此時正值各大經濟體放寬防疫限制，市場需求加速。儘管福特上月估計，半導體稀缺將使今年獲利減少25億美元，寶馬迄今僅公布兩家歐洲廠有限度停產。

消費者居家避疫大量購買電子產品後，晶片出現短缺，但各界均努力提高產量。 歐盟執委會計劃在2030年前，提高該區晶片產量達到目前的兩倍，至少占全球供應的20％，此舉將減少關鍵元件仰賴外國公司。

美國總統拜登矢言重振美國晶片製造，以保護國內供應鏈。台積電今年將投資新廠和設備達280億美元。

在等待上述投資計畫加快步伐之際，汽車製造商除閒置工廠或減少特定車款的高科技功能外，並無太多選擇。

齊普策表示，儘管目前受限，寶馬沒有尋求新合作夥伴或組合資企業的計畫。他說：「對於關鍵零組件，我們將堅守長期供應合約和合作夥伴。」其中包括對加速寶馬推出電動汽車至關重要的電池。  他補充：「從我們的角度來看，我們已經透過長期合約顧及必要的庫存。」

汽車 晶片 美國

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