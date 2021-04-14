車用晶片荒未解 福特公布新一輪減產計畫　

福特公布新一輪減產計畫。（美聯社）

福特汽車 14日公布新一輪工廠停產計畫，主要是受全球晶片 短缺影響，福特的美國五家工廠和土耳其一家工廠受到影響。

福特汽車並未說明新減產計畫造成的減產程度，但重申打算在4月28日公布的財報中更新晶片短缺造成的財務影響，暗示影響可能比原先預測高。

福特3月時表示，預期半導體短缺造成的損失介於10億-25億美元，即便該公司把晶片優先用於高利潤車款，有時還被迫暫停最暢銷的F-150全尺寸皮卡的生產，先暫擱作業，等待稍晚有充足晶片供應時再進行最後的組裝。

福特汽車本月宣布4月19日和4月26日當周對芝加哥、Flat Rock、密西根和堪薩斯城工廠進行減產，並在俄亥俄組裝廠實施一項減產計畫，這是晶片短缺造成的最新一輪減產行動。

福特還規劃位於肯塔基州Louisville的卡車工廠將在4月26日和5月3日當周停工，位於土耳其Golcuk的貨車工廠將在5月8-31日停工。

福特表示，除晶片短缺外，其他導致工廠關閉的因素包括，先前日本 瑞薩晶片工廠起火和德州酷寒等。

日本日產汽車周三也公布位於田納西州、密西西比和墨西哥州工廠的4月停工時間，也是受晶片短缺影響。

汽車產業主管先前表示，第2季晶片短缺情況比第1季還嚴重。通用汽車之前表示，預期晶片短缺將導致獲利減少20億美元。

目前不清楚晶片供應第3季能否恢復正常，也不清楚汽車生產商今年稍晚能否彌補所有損失的產量。