通用安全氣囊疑不良 15投訴8人傷 美下令查75萬輛車

由於接獲15起針對通用汽車安全氣囊功能不良，導致八人受傷的投訴，政府已下令對通用2020、2021年車款近75萬輛小貨卡及休旅車展開調查。(美聯社)

國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)13日表示，因接獲15起申訴，指通用汽車 安全氣囊功能不良，已致六起交通事故八人因此受傷，政府已下令對通用2020、2021年車款近75萬輛小貨卡及休旅 車展開調查。

美聯社報導，NHTSA在13日貼上官網文件中指出，「六起交通事故中，車頭撞擊猛烈，駕駛座的安全氣囊未能展開。」八件現場報報告也指出通用汽車安全氣囊有此問題。

調查中的通用車款為Chevrolet Silverado、GMC Sierra兩款小貨卡，以及Chevy Tahoe、Suburban、GMC Yukon、Cadillac Escalade休旅車、凱迪拉克CT4、CT5轎車及XT4休旅車。

NHTSA表示，通用3月已發出維修通告給經銷商，但尚未召回相關車輛；通告中說，生銹粒子會累積在安全氣囊連結端子，致安全氣囊故障燈亮起，讓氣囊無法充氣。

但通用發布聲明，表示公司見解與NHTSA有所衝突，公司不曉得安全氣囊會因此問題，而在車輛行駛間無法充氣彈開；廠內技術分析認定，即使故障燈亮起，碰到車禍 時，安全氣囊依然會充氣彈開。

NHTSA表示已展開調查，以釐清問題有多大；通用公司說，正配合NHTSA進行調查。