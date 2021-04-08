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晶片短缺仍無解 Subaru日本矢島工廠4月被迫停工

記者趙駿宏／綜合報導
由於晶片短缺，Subaru日本矢島工廠4月份停產。摘自Subaru
由於晶片短缺，Subaru日本矢島工廠4月份停產。摘自Subaru

2021年已經進入第二季，但全球車用晶片短缺的狀況依然沒有減緩，這次則延燒到日本品牌Subaru上。Subaru宣布將從4月10日到4月27日將關閉在群馬縣的矢島工廠，直到5月10日，該工廠才能恢復運營。該工廠生產的車輛包括Outback和Forester，產量預估減少約10,000輛。

根據《日經亞洲》的報導，其中一條生產線將停工13個工作日，而另一條則停工8個工作日。在這個月內Subaru預計採購足量的晶片，以便在5月10日之前恢復生產。於此同時，Subaru將繼續在其位於群馬的主要工廠進行生產，但該工廠只有一條生產線。

Subaru Forester。摘自Subaru
Subaru Forester。摘自Subaru

Subaru還強調，這一波停產潮與日本車用晶片大廠瑞薩電子茨城縣工廠（Renesas Electronics）於3月19日發生的大火無關。不過即便Subaru表明和瑞薩電子無關，但作為供給日本汽車的晶片廠商，這次的火災更直接影響了Toyota、Nissan、Honda、Suzuki等日系品牌，逼著他們也不得已做出停產計畫。

自今年年初以來，晶片短缺的問題一直在給汽車業造成嚴重衝擊。且近期不只日系車廠，上週Ford也宣布因為晶片短缺，也必須暫時停止或減緩北美六家工廠的產能。

Subaru Outback。摘自Subaru
Subaru Outback。摘自Subaru

晶片 日本 汽車

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