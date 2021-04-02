不會爆的輪胎 台新創公司賣進歐洲共享單車市場

艾逸豐創辦人麥必得表示，目前「無氣輪胎」已應用於荷蘭、比利時、德國等地的共享單車，期望未來能與20 家共享單車品牌合作，單車數達10000台。（中央社）

台灣 一家新創公司靠著「絕對不會爆」的輪胎，獲得國際大獎青睞，並打進歐洲共享單車市場；下一步將瞄準輕量型機車、高爾夫球車用胎，也擬與Ubike團隊接洽，希望將版圖拓展至台灣市場。

一場疫情 改變全球民眾的通勤習慣，民眾減少搭乘傳染風險高的大眾運輸，轉向以自行車為代步工具，特別是在疫情嚴重的歐美地區，自行車買氣噴發，共享單車也備受青睞。

然而，輪胎一段時間就會自動消氣，碰上尖銳物品更難逃爆胎命運，始終是使用者無法解決的痛點。總部在台灣的新創公司艾逸豐（Air Fom）研發出「無氣輪胎」，憑藉著「絕對不會爆」的特性，吸引歐美共享單車公司目光。

獲愛迪生金獎的創新概念 靠材料科技來落實

走進艾逸豐位在台中的總部，辦公室空間不大，展示櫃中陳列著各式尺寸的無氣輪胎，中央社採訪當天，總部辦公的員工不超過10人。這間資本額僅新台幣300萬元的微型公司，產品已賣到歐美，更獲得有「創新界奧斯卡」之稱的愛迪生獎（Edison Awards）青睞，摘下運輸及個人行動交通類別金獎。

艾逸豐創辦人麥必得（Ｍark Peterman）受訪時指出，艾逸豐自2018年起投入研發自行車輪胎填充物，一開始是以常用於鞋材的乙烯醋酸乙烯酯共聚物（EVA）、聚氨酯（PU）為材料，雖然EVA彈性佳，不過隨著時間拉長，會有慢慢塌陷、回復力減弱的缺點。

艾逸豐創辦人麥必得（右）以「絕對不會爆」的輪胎，獲得「創新界奧斯卡」之稱的愛迪生獎（Edison Awards）青睞，摘下運輸及個人行動交通類別金獎。（中央社）

在多方找尋及嘗試後，團隊找到德國 來台設廠的聚合物生產商科思創，彰化廠製造的發泡熱塑性聚氨酯（ETPU）不僅彈性佳，更不畏極端氣候，可耐氣溫範圍從攝氏零下30度到高溫的70度，適合用於輪胎內填充物的外層；內層則是使用支撐力較好的發泡聚丙烯（EPP），兩項材料間透過特殊的3M黏著劑黏合，成為取代一般充氣內胎的新組合。

麥必得說，艾逸豐砸了大量資源投入前期的材料研發，使最終產品能與一般充氣輪胎有相同騎乘感受，更兼具輕便、彈性、免維修、可回收等優點，完全不怕路況不佳或是玻璃碎片、釘子導致爆胎。

科思創亞太區業務發展主管陳永昌指出，艾逸豐對材料要求很高，輪胎材料密度必須相當精確、穩定，才不會影響輪胎性能。

艾逸豐創辦人麥必得可在5分鐘內，快速完成換拆自行車胎的填充物。（中央社）

科思創熱塑性聚氨酯（TPU）台灣及東南亞區業務處長陳敏生指出，當無氣輪胎報廢後，可進一步拆除輪胎內的填充物，將ETPU加熱分解後，材料能再度重新回到生產鏈中，再製成其他的塑料產品，落實環保循環經濟的理念。

省下維修時間成本 獲歐洲共享單車青睞

艾逸豐客戶以歐美業者為主，目前已應用於荷蘭、比利時、德國等地的共享單車，最近還有來自瑞士的Publibike，也與法國Smoove、美國Republic Bike等業者接洽；艾逸豐期望未來能與20家共享單車品牌合作，單車數達10000台。

麥必得表示，共享單車業者時常遇到單車爆胎，甚至是人為破壞的問題。從共享單車故障報修、送至維修中心、再送回原站供民眾使用，至少需耗時4天以上，成為無形的營業成本、更無法創造營收進帳。若使用無氣輪胎，業者不僅可以減少更換輪胎頻率，也能降低人工維修、運輸成本，初期成本雖然較高，但整體效益更佳。

艾逸豐財務長、麥必得的台灣妻子蔡盈芬說，輪胎售出後給予買家5000公里保固，以一般使用來說，無氣輪胎至少可以使用2至3年；雖然他牌也有推出實心無氣輪胎，但售價是艾逸豐的3倍。

去年的疫情卻打亂艾逸豐的全球行銷步調，全球主要的單車展會陸續取消，對於規模較小的新創公司來說，衝擊不言而喻。

麥必得說，買家若沒有看到輪胎實品，多數不太相信這項技術，團隊無法當面解說，買家也無法親身體會新產品的好處。在邊境封鎖之下，艾逸豐團隊目前仍採網站、視訊會議與郵件往來等線上途徑推廣。

艾逸豐產品可以用於不同尺寸、用途的行動車子，除了單車用輪胎，艾逸豐的下一步瞄準輕量型機車，未來也不排除開發高爾夫球車、沙灘車等應用。

麥必得透露，靠著電力驅動交通工具的加拿大Velo-Mobile廠商，近期有與艾逸豐接洽，表示相當需要不會漏氣的輪胎。而艾逸豐也將持續與台灣Ubike、gogoro等團隊接洽，希望能將版圖拓展至台灣市場。