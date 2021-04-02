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不受晶片短缺波及 美國汽車銷量Q1強勁

編譯劉忠勇／綜合外電
美國3月汽車銷量飆升帶動第1季銷量較去年同期成長。(路透)
美國3月汽車銷量飆升帶動第1季銷量較去年同期成長。(路透)

汽車製造商公布，受持續的消費者需求和去年同期基數較低所推動，美國今年第1季汽車銷量大幅成長，不過晶片短缺和其他供應鏈的障礙可能打破如此走強之勢。

據產業數據公司 Wards Intelligence 統計，美國汽車第1季銷量成長11.3%，3月汽車年率化銷量可能達到1,650萬輛，這表明需求已回到新冠肺炎疫情爆發之前的水準。

銷量之所以躍升，一部分原因是去年3月汽車業阻止疫情擴大而被迫關廠，業績一落千丈。

另據Motor Intelligence統計，汽車業今年1月和2月銷售各下滑3.3%和13%，不過3月大幅躍升，各汽車製造商均出現雙位數成長。

對美國汽車業來說，今年狀況連連。由於全球半導體供應短缺，美國多家工廠生產受到干擾，不僅殃及獲利，經銷商庫存也降低，尤其是熱門的輕卡和運動休旅車。接著在2月，德州一場冰風暴又打亂用於車用椅墊等塑膠材料的生產，使供應鏈雪上加霜。

不過，消費者買氣持續上揚。日產汽車公布第1季美國銷量增加近11%。

美國的汽車製造商中，通用汽車公司公布，1-3月在美國的銷量增長近4%，並表示，預計今年全年汽車需求仍將保持強勁。前身為飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）的Stellantis公布第1季度美國銷量增加5%，而福特汽車同期美國銷量持平。

直到第1季末才受到晶片短缺影響的豐田汽車和本田汽車，第1季在美國的銷量分別增長22%和16%。與此同時，南韓汽車生產商現代汽車第1季銷量增長了28%，並表示有能力保持美國經銷商庫存的穩定。

Cox經濟研究員 Charlie Chesbrough 指出，庫存吃緊第1季對消費者影響不大，但未來幾個月就很難說了。

汽車 美國 疫情

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