搶蘋果汽車代工合約？彭博：鴻海、Magna是兩大競爭者

彭博報導說，鴻海、Magna會是蘋果汽車代工合約的兩大競爭者。路透

彭博資訊報導，隨著蘋果 規劃進軍汽車 市場，而且在與一些知名汽車廠協商陷入僵局之後，它可能會採取和過往推出新產品類似的策略，與代工業者合作，而鴻海 、加拿大汽車零件大廠麥格納（Magna）正是兩大競爭者。

報導指出，蘋果公司要生產汽車主要有三大選擇，一是與現有汽車製造商合作，二是建立自己的製造廠，第三則是與鴻海或Magna等代工業者合作。

然而，蘋果在與現代汽車等汽車製造商的協商並不順利。如果蘋果與車廠合作，蘋果會開發車用自駕系統、自行設計內裝與外觀，只把最後組裝生產部分留給合作車廠，而這代表合作車廠必須放棄自己的品牌，淪為一家新競爭同業的合約代工業者。

一名在蘋果和特斯拉長期擔任經理的人士指出，這就像蘋果公司委託智慧手機競爭同業三星電子生產iPhone，是很痛苦的。他說，蘋果想挑戰汽車生產的原理，包括椅子如何生產、車身的外觀等，但是，傳統車廠可能不願意協助一個可能帶來顛覆的競爭者。

確實，蘋果和多家車廠的協商近月來已經停滯，包括現代汽車和起亞汽車證實與蘋果的談判破局，蘋果自駕車團隊與法拉利代表去年協商後，似乎沒有出現進展。日產汽車2月也說沒有參與蘋果的協商。

彭博資訊報導說，蘋果為了「利潤」，將不會自建工廠自行生產汽車。此外，蘋果公司有一套推出新產品的習慣做法，也就是自行設計、把零件委外生產，並且讓代工業者生產以銷售。

高盛分析師在近期報告中表示，汽車產業的利潤比蘋果當前的模式還低。CarLab顧問公司總裁Eric Noble則表示，蘋果更可能找代工業者生產汽車，因為這是蘋果習慣的商業模式，他認為，蘋果若與現有車廠合作，將出現「權力爭奪」情況，因為雙邊都習慣緊緊掌控他們的供應鏈。

彭博資訊引述產業人士的說法，這也是鴻海與Magna現在會是爭搶蘋果汽車代工合約兩大黑馬的原因。

早已是iPhone組裝業者的鴻海，在去年10月推出電動車底盤和軟體平台，上月又宣布將為新創公司Fisker組裝電動車，組裝量為每年超過25萬輛。

一名參與生產業務的蘋果員工透露，鴻海習慣讓讓蘋果工程師指導怎麼做，而且鴻海的工廠也已充滿蘋果所設計的設備。

至於Magna和蘋果公司也有歷史淵源。當蘋果五年前設定跨足汽車領域的路線時，雙方曾討論過合作生產蘋果車。此外，Magna的優勢在於擁有更多生產汽車的晶片，包括為BMW、戴姆勒和Jaguar Land Rover生產高級車款。