我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

新冠周年 華人難忘遭辱「他們身上帶有那種病毒」

Apple Car車內設計傳進展 智慧照明技術獲專利

中央社／台北11日電
蘋果打造Apple Car車內設計傳出新進展。（路透）
蘋果打造Apple Car車內設計傳出新進展。（路透）

蘋果打造Apple Car車內設計傳出新進展，有媒體報導蘋果2項有關Project Titan計畫的車內智慧照明技術獲得專利權，未來也可能應用在自駕車領域。

科技網站Patently Apple報導，兩項有關蘋果Project Titan計畫的專利顯示，蘋果布局車內智慧照明技術，可以測定乘客是否需要車內照明的環境。

蘋果在相關專利說明內容指出，傳統汽車內照明裝置屬於靜態且固定的設計，乘客需要透過開關和按鈕調整照明；且傳統汽車內照明也只能照亮車內部份區域，例如若乘客在車內掉東西想要低頭彎腰尋找時，車內上方的照明功能有限，往往會因為乘客本身影子而影響，且不能按照乘客的需求照亮特定區域。

蘋果相關技術專利透過乘客的區域性接近（zone-based approach）行為，達到智慧照明的效果；車內具備運算裝置和照明模組，透過整合感測元件和鏡頭元件，感測元件接受外部變化資訊後、傳遞控制訊息給照明裝置，自動調整車內照明區域。

另外鏡頭元件可偵測乘客是否坐在車內、拿起書本或雜誌想要閱讀的動作，自動開啟閱讀照明模式；若乘客在車內睡著時，鏡頭元件可偵測乘客的眼皮是否合閉、自動關閉閱讀照明模式。

若具備自動駕駛功能的車輛在夜間行進快到目的地時，智慧照明系統也可逐步調亮聚光，提醒乘客終點即將到達。

報導指出，蘋果相關車內智慧照明系統也可與智慧語音助理Siri軟體搭配，透過Siri清楚辨識乘客指令和需求，讓車內智慧照明系統識別車內照明的物體、地點和區域。

科技網站9To5Mac分析，蘋果車內智慧照明技術專利可能與未來Apple Car車內設計有關，也可能應用在自駕車領域。

外媒先前指出，蘋果從2014年開始啟動Titan自駕車計畫，目標2024年生產客用車，還可能使用自家開發突破性的電池技術。

蘋果對投入電動車領域三緘其口，外界仍密切關注，日本日經新聞先前報導，蘋果正與至少6家汽車製造商談研發自家電動車Apple Car。

蘋果 自駕車 Apple

上一則

新廠徽加持的新獅王 大改款Peugeot 308驚喜曝光

延伸閱讀

台灣乾旱影響蘋果與特斯拉晶片 台積電卡車運水救生產

台灣乾旱影響蘋果與特斯拉晶片 台積電卡車運水救生產

日經：蘋果上半年iPhone訂單砍兩成 多為12 mini

日經：蘋果上半年iPhone訂單砍兩成 多為12 mini
iMac Pro將停售 醞釀換機潮

iMac Pro將停售 醞釀換機潮

劉海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光

劉海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光

熱門新聞

特斯拉開始流失美國市占率。歐新社

特斯拉電動車開始流失美國市占 被福特純電野馬啃掉

2021-03-05 02:20
今年1月，在歐洲市場賣最多電動車的是福斯集團，其次為Stellantis集團，第三是現代與起亞汽車，第四為雷諾-日產-三菱聯盟、接著是戴姆勒、BMW、富豪，這些車廠的掛牌量都比特斯拉多。(路透)

特斯拉在歐洲銷路「拋錨」 1月市占率排名跌到很後面

2021-03-07 11:41
日本愛知縣等地近日發生多起竊車案，不過有位車主靠著「糖果盒」，成功保住了自己的愛車。(取材自Youtube)

竊賊電波開鎖偷車 被車主1招破解「怎麼按都沒反應」

2021-03-05 00:21
新世代美規Hyundai Tucson。取材自Hyundai

第4款美製現代汽車 新世代Hyundai Tucson阿拉巴馬投產

2021-03-07 01:46
電池製造商Skeleton Technologies執行長Taavi Madiberk。取材自Skeleton Technologies官網

特斯拉競爭對手Skeleton攜手日企丸紅 要攻亞洲車市

2021-03-05 08:22
馬斯克8日表示，SpaceX公司正研究讓聯結車等大型車透過星鏈連網。（路透）

馬斯克要讓部分車用Starlink上網 但不含特斯拉車款

2021-03-09 00:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…

「功夫2」悼吳孟達 周星馳17年後再主演？ 知情人士說…
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
華裔母女命案 地產人士：死者一家不像與人結仇

華裔母女命案 地產人士：死者一家不像與人結仇