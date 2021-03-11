Apple Car車內設計傳進展 智慧照明技術獲專利

蘋果打造Apple Car車內設計傳出新進展。（路透）

蘋果 打造Apple Car車內設計傳出新進展，有媒體報導蘋果2項有關Project Titan計畫的車內智慧照明技術獲得專利權，未來也可能應用在自駕車 領域。

科技網站Patently Apple報導，兩項有關蘋果Project Titan計畫的專利顯示，蘋果布局車內智慧照明技術，可以測定乘客是否需要車內照明的環境。

蘋果在相關專利說明內容指出，傳統汽車內照明裝置屬於靜態且固定的設計，乘客需要透過開關和按鈕調整照明；且傳統汽車內照明也只能照亮車內部份區域，例如若乘客在車內掉東西想要低頭彎腰尋找時，車內上方的照明功能有限，往往會因為乘客本身影子而影響，且不能按照乘客的需求照亮特定區域。

蘋果相關技術專利透過乘客的區域性接近（zone-based approach）行為，達到智慧照明的效果；車內具備運算裝置和照明模組，透過整合感測元件和鏡頭元件，感測元件接受外部變化資訊後、傳遞控制訊息給照明裝置，自動調整車內照明區域。

另外鏡頭元件可偵測乘客是否坐在車內、拿起書本或雜誌想要閱讀的動作，自動開啟閱讀照明模式；若乘客在車內睡著時，鏡頭元件可偵測乘客的眼皮是否合閉、自動關閉閱讀照明模式。

若具備自動駕駛功能的車輛在夜間行進快到目的地時，智慧照明系統也可逐步調亮聚光，提醒乘客終點即將到達。

報導指出，蘋果相關車內智慧照明系統也可與智慧語音助理Siri軟體搭配，透過Siri清楚辨識乘客指令和需求，讓車內智慧照明系統識別車內照明的物體、地點和區域。

科技網站9To5Mac分析，蘋果車內智慧照明技術專利可能與未來Apple Car車內設計有關，也可能應用在自駕車領域。

外媒先前指出，蘋果從2014年開始啟動Titan自駕車計畫，目標2024年生產客用車，還可能使用自家開發突破性的電池技術。

蘋果對投入電動車領域三緘其口，外界仍密切關注，日本日經新聞先前報導，蘋果正與至少6家汽車製造商談研發自家電動車Apple Car。