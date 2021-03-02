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以Lexus IS 350為靈感的運動鞋 讓你體驗F SPORT魅力

記者趙駿宏／綜合報導
摘自RTFKT
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異業聯名行銷在今時今日已經不是什麼新聞，如Porsche為了慶祝新款911誕生(992)，便和Puma合作推出了對應特定車色的911 Turbo聯名鞋款，球鞋設計師John Geiger前些日子設計出了一款特別的鞋，也是受到了GMC Hummer EV電動悍馬的靈感所啟發。

Lexus與街頭品牌RTFKT合作，以Lexus IS 350 F SPORT為...
Lexus與街頭品牌RTFKT合作，以Lexus IS 350 F SPORT為設計靈感的「Lexus運動鞋」。摘自RTFKT

Lexus IS自去年大幅度的運動化更新後，無論在日本還是美國都引起了極高的討論度，有鑑於近期運動型車款都喜歡與運動鞋品牌聯名，原廠當然也不會錯過這個機會，公布了一款與街頭品牌RTFKT合作，以Lexus IS 350 F SPORT為設計靈感的「Lexus運動鞋」。

摘自RTFKT
摘自RTFKT

Lexus與RTFKT合作打造的運動鞋，其與眾不同之處在於獨特的設計融合了IS F SPORT車輛的眾多元素，主要配色為亮眼的Grecian water藍，鞋子的膠底仿輪胎概念設計，鞋底包覆鞋身兩側，鞋尖的黑色部分則是致敬Lexus SPORT的黑色紡錘型水箱護罩，鞋側則使用黑色NuLuxe材質搭配靈感來自IS大燈元素的銀色條紋，鞋帶孔旁繡有F SPORT的徽飾，魔鬼氈鞋帶上方還有大大的Lexus廠徽，在鞋跟上更是有一組3D列印的IS 350 F SPORT碳纖維鴨尾，下方大大的IS 350字樣更是突顯與車輛的血源關係。

摘自RTFKT
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RTFKT創意總監Chris Le表示：「我們希望觀眾在觀看運動鞋時立即知道這是IS F SPORT」。Lexus似乎也對結果感到滿意，因為市場營銷副總Vinay Shahani覺得這是一雙相當吸引人的運動鞋，毫無保留地反映了IS的大膽設計和令人印象深刻的性能。

摘自RTFKT
摘自RTFKT

說到IS 350 F SPORT的性能，搭載了3.5升V6自然進氣引擎，可產生311hp馬力和38.7kgm扭力，搭配八速Sport Direct Shift自排變速箱，0-100km/h加速RWD為5.6秒。

摘自RTFKT
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