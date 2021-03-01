狂飆不怕磨耗！Michelin推Pilot Sport EV電動車專用胎

Michelin推Pilot Sport EV電動車專用胎。圖：Michelin提供

隨著電動車 銷售佔比逐漸增加的情況下，專門為電動車設計的部品也越來越多，其中攸關車款動態表現的配胎部分，更成為全新的藍海市場，全球輪胎知名品牌Michelin就順應市場趨勢，針對旗下性能運動胎系列Pilot系列推出全新電動車專用運動胎款Pilot Sport EV，較非電動車專用輪胎能夠將續航力延長60公里。

對於加速表現優異、馬力普遍較大的電動車款而言，更容易凸顯出挑選輪胎到底是要往「節能」還是「性能」來靠攏，如果選擇滾動阻力小的輪胎，可以保證電動車出色的續航里程，但是運動表現較差的情況下，在高速下容易出現打滑情況，但如果選擇抓地力出色的輪胎，則會極大縮短續航里程。

電動車的瞬間大扭力，對於輪胎是一大考驗。圖：Michelin提供

作為電動方程式賽車Formula E的創始成員之一，Michelin在六個賽季的賽事中汲取大量實戰經驗，終於打造出這款專為運動型電動車設計的專用胎。

因應電動性能車瞬間高扭力輸出的特性，Michelin開發了ElectricGrip複合材料。該設計在輪胎胎面中心使用了較硬的化合物，以提供所需的抓地力，而不會造成過度磨損。Michelin說，輪胎考慮了電動汽車 的額外重量以及由此產生的重量分佈，而胎面設計可在乾燥和潮濕的路面上提供最佳的抓地力，而與輪胎的磨損程度無關。

Michelin推Pilot Sport EV電動車專用胎，號稱能將里程延長60公里。圖：Michelin提供

此外，由於電動汽車相較於傳統燃油車擁有更安靜的動力傳動系統，因此駕駛和乘客更容易注意到胎噪表現。Michelin也運用了聚脂材料的不同排列方式，達成20%的噪音抑制效果。

Michelin官方的聲明中，他們用255/45 R19 MICHELIN Pilot Sport EV與相同尺寸的MICHELIN Pilot Sport 4 SUV進行了比較，對於重達2151公斤，續航里程為540公里的電動車，對其續航里程有接近60公里的提升。

Michelin使用255/45 R19 MICHELIN Pilot Sport EV與相同尺寸的MICHELIN Pilot Sport 4 SUV進行了比較，續航里程有接近60公里的提升。圖：Michelin提供

在包含這款Porsche Taycan、Tesla Model S或Ford Mustang Mach-E GT等以性能為導向的電動車相繼問世的情況下，專為電動車設計的高性能輪胎預期需求程度也會越來越高。目前Pilot Sport EV已經在中國 上市，預計2021年第三季會在北美和歐洲陸續開賣，尺寸從18到22吋皆有。