擁有Porsche 911 GT3還不夠? 那就再買隻車主專屬表吧

Porsche Design 911 GT3計時表。 圖／Porsche Design提供

最近對於保時捷而言，可說是非常忙碌的時刻，全新992世代之911 GT3在日前正式亮相，也預期售後市場很快就會有專業零配件出現，但搶在這些配件推出前，Porsche Design就搶先替準車主們準備好了令人矚目的配件，不是更帥的輪圈、或是更搶眼的空力套件，甚至不是用在車子上，而是給帥氣的駕駛－一只要價8,500美元 的Porsche Design 911 GT3計時表。

Porsche Design 911 GT3計時表。 圖／Porsche Design提供

一只要價8,500美元的手表，對於可以入主頂級跑車的層峰人士而言，絕對只是九牛一毛，更重要的是專屬車主的尊榮象徵。此外，手表設計也極為講究用心，具有鈦金屬外殼，並提供藍色及黑色的表盤做為選擇，白色及黃色的指針，營造醒目又搶眼的視覺感受。表帶則使用保時捷真皮皮革，並繡上縫線展現經典工藝。

Porsche Design 911 GT3計時表。 圖／Porsche Design提供

此外，Porsche Design 911 GT3計時表也使用了上乘的機械裝置，其WERK 01.200機芯具有飛返計時碼表功能，並具備自動上鍊功能，手表背蓋更取材自911 GT3的輪圈造型，並且提供六種不同的顏色，讓層峰車主的手表可以與愛車展現同樣的品味。