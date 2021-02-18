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惠譽：豐田和本田有辦法抵禦車用晶片荒 關鍵在此

編譯洪啟原／綜合外電
國際信評機構惠譽表示，全球車用晶片荒可能不會大幅影響豐田和本田的財務表現。路透
國際信評機構惠譽表示，全球車用晶片荒可能不會大幅影響豐田和本田的財務表現。路透

國際信評機構惠譽（Fitch）17日表示，全球車用晶片荒可能不會大幅影響日本車廠豐田本田的財務表現。

根據這項聲明，豐田和本田各自擁有足夠的財務彈性，來吸收較多成本和幫助信評維持大量的緩衝空間，即使晶片吃緊延續至2021下半年。汽車業從去年底開始努力應付車用晶片供應短缺的問題，車用晶片荒的成因包括疫情迫使東南亞停工，和遭美國制裁的華為大舉採購晶片。

車用晶片荒迫使通用汽車（Ford）上周宣布北美三座廠房擴大減產。本田和日產汽車在當前年度的汽車銷售總和預料減少25萬輛。同時，豐田淡化季度報告中的問題，強調目前擁有多達四個月的晶片庫存，認為晶片荒不會立刻衝擊生產。

惠譽說：「我們認為，隨著晶片供應商提高生產，供貨給汽車業客戶，晶片吃緊應會在2021下半年緩解，甚至獲得解決。」

一名白宮官員表示，白宮經濟和國家安全高級官員已投入新的努力，幫助本國汽車業對抗晶片荒。根據IHS Markit，車用晶片荒可能在第1季影響全球100萬輛輕型商用車的生產。

另外，福斯汽車（Volkswagen）墨西哥營運處17日宣布，當地時間18、19日停產部分車款，原因是墨國限制天然氣供應。福斯表示，18、19日將停產Jetta系列車款，19日將停產Taos和Golf這兩款車。

汽車 本田 豐田

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